Prudential Syariah Manfaatkan Digitalisasi untuk Mempermudah Layanan kepada Peserta

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring dengan lanskap teknologi yang berkembang dengan pesat, Prudential Syariah percaya bahwa inovasi digital menjadi salah satu kunci untuk mendorong ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia maupun meningkatkan efektivitas layanan kepada para peserta. Hal ini disampaikan Bondan Margono, Head of Sharia Advocacy & Strategic Initiatives Prudential Syariah, dalam Seminar Grand Opening Temu Ilmiah Nasional XXIV x The 21st Sharia Economic Days (SECOND) yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada hari Kamis, 24 Juli 2025.

Acara yang mengangkat tema “Measuring Indonesia’s Readiness to Lead the Global Islamic Economy in the Age of Digital Disruption” ini mempertemukan regulator, akademisi, hingga pelaku industri guna membahas strategi dan inovasi untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam ekonomi Islam global.

Dalam paparannya, Bondan menekankan pentingnya inovasi digital dalam memberikan layanan yang lebih optimal maupun menjawab tantangan minimnya edukasi masyarakat terhadap produk-produk perlindungan berbasis syariah.

“Dalam memasarkan solusi perlindungan yang telah kami kembangkan, Prudential Syariah memanfaatkan digitalisasi maupun media sosial agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait pentingnya berasuransi khususnya nilai-nilai asuransi syariah yang memiliki value tolong-menolong antar sesama peserta.”