Uniqlo Peace For All: Refleksi dan Aksi untuk Perdamaian

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap inisiatif global program T-shirt amal PEACE FOR ALL yang menyuarakan pesan perdamaian melalui medium yang universal dan mudah diakses seperti pakaian, perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, UNIQLO hari ini (23/7) menggelar media conference. Dalam kesempatan ini UNIQLO menyoroti keberhasilan PEACE FOR ALL yang telah diimplementasikan di Indonesia sejak 2022 berkolaborasi dengan Save The Children Indonesia. Di Indonesia sendiri seluruh keuntungan dari penjualan T-shirt PEACE FOR ALL didonasikan kepada Save The Children Indonesia, untuk mendukung perlindungan anak dan program pembangunan untuk perdamaian.

Implementasi dari program bersama Save The Children ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dan mendorong pembangunan komunitas yang lebih inklusif, khususnya melalui edukasi anti-kekerasan dan peningkatan akses sanitasi di sekolah dan sekitarnya. Pada tahun 2024, inisiatif ini diimplementasikan di Sleman, Yogyakarta. Dan pada 2025, inisiatif ini diharapkan dapat menjangkau lebih dari 3,600 anak dan remaja berusia 10 hingga 19 tahun di wilayah Sleman dan Bandung, dan akan terus berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan paling mendesak di lapangan.

Irma Yunita, Corporate Affairs Director PT Fast Retailing Indonesia (UNIQLO) mengungkapkan, “Sejak pertama kali diluncurkan pada Juni 2022, melalui penjualan T-shirt PEACE FOR ALL di Indonesia sejak Juni 2022 hingga Juni 2024, total donasi sebesar Rp4,9 miliar telah didapatkan. Jumlah donasi tersebut telah mendukung program lokal dalam kolaborasi bersama Save The Children, yang menciptakan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kami percaya PEACE FOR ALL lebih dari sekedar T-shirt, namun menjadi medium yang membawa pesan perdamaian dan menjadi sebuah pernyataan dari nilai-nilai. Dalam momen spesial ini, kami menampilkan PEACE FOR ALL dan implementasinya dalam kehidupan nyata di Indonesia. Lewat kolaborasi bersama Save The Children, kami terus berkomitmen untuk membangun dunia yang lebih damai dengan memenuhi hak-hak anak khususnya di Indonesia.”

Dalam acara media conference PEACE FOR ALL yang digelar di Dia.Lo.Gue Kemang, Jakarta Selatan, UNIQLO menghadirkan dokumentasi perjalanan inspiratif global ini dari sejak pertama kali diluncurkan. Pada acara ini, menampilkan beragam hal mulai dari pencapaian global, implementasi program di Indonesia bersama dengan Save The Children, hingga koleksi T-shirt PEACE FOR ALL yang kini telah melibatkan lebih dari 40 kolaborator ternama di dunia, termasuk di dalamnya koleksi terbaru bersama legenda Major League Baseball Ichiro dan aktor ternama Koji Yakusho yang diluncurkan pada akhir Juni 2025 lalu. Pameran ini merupakan sebuah refleksi global atas pentingnya nilai perdamaian, sekaligus menyoroti dampak nyata dari proyek berkelanjutan UNIQLO PEACE FOR ALL dari UNIQLO.

Dalam implementasi inisiatif global PEACE FOR ALL yang secara nyata yang dilakukan di Indonesia, UNIQLO melanjutkan program dukungan yang disalurkan melalui Save The Children sebagai mitra kemanusiaan lokal berdasarkan Keputusan Kementerian Sosial nomor 621/5.5/PI.02/07/2025, untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, dan konflik.

Dalam fase pertama program yang telah dijalankan sejak 2024, inisiatif yang diimplementasikan adalah kampanye anti perundungan serta peningkatan akses sanitasi (WASH) di 6 sekolah di wilayah Sleman, Yogyakarta dan berhasil menjangkau lebih dari 2.300 anak dan 3.400 orang dewasa. Melihat keberhasilan pada fase pertama maka di fase kedua rencananya akan diperluas lagi ke 10 sekolah di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 22025-2026 mendatang.

Fadli Usman, Director of Humanitarian and Impact Innovation Save the Children, turut menyatakan, “Di Indonesia, program PEACE FOR ALL telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Lewat inisiatif yang dijalankan bersama UNIQLO, berbagai dampak positif terlihat, mulai dari meningkatnya kesadaran dan pengetahuan tentang anti-kekerasan serta pentingnya dibangun suasana damai di kalangan siswa, guru, dan orang tua, penguatan kapasitas dalam inisiatif dan advokasi yang dipimpin oleh anak, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi sekolah dan komunitas, serta pembentukan gugus tugas dan komite lokal untuk menjaga keberlanjutan hasil program.”