Pemerintah Tetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Pertama Bulan Juli 2025 Sebesar US$107,35 Per Ton

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) periode pertama bulan Juli 2025 sebesar US$107,35 (Rp1,74 juta) per ton atau naik sebesar US$8,74 (Rp141,7 ribu) per ton jika dibandingkan dengan HBA periode kedua Juni 2025 sebesar US$98,61 (Rp1,59 juta) per ton.