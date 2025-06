Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah ditutup menguat pada perdagangan Selasa (24/6/2025). Rupiah ditutup menguat pada level Rp16.353 bersama sejumlah mata uang Asia lainnya seiring dengan pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Israel.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 138 poin atau 0,84% ke Rp16.353 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,22% ke 98,20.