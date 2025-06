Ratusan Peserta Meriahkan Cardio Karaoke Party di GBK

Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan pengunjung memadati area Ring Road Pintu Merah Gelora Bung Karno dalam rangkaian acara puncak #LevelUpAfterWork #LevelUpYourself with Enervon Active. Sebagai penutup penuh semangat, Cardio Karaoke Party menghadirkan kolaborasi eksplosif antara Winky Wiryawan dan instruktur cardio Riana Ree, mengajak peserta untuk aktif bergerak, bernyanyi, dan merayakan hidup sehat setelah jam kerja.

Melalui gerakan ini, Enervon Active menegaskan komitmennya dalam membangun budaya hidup aktif dan produktif di kalangan generasi muda urban. Antusiasme pengunjung yang tinggi membuktikan bahwa after work bukan lagi waktunya rebahan, tapi waktunya gas lagi!

Dengan menghadirkan kampanye yang relevan dengan ritme dan dinamika kehidupan generasi muda, PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) melalui brand pelopor multivitamin ENERVON ACTIVE menggelar puncak acara Level Up After Work, Level Up Yourself melalui Cardio Karaoke Party bersama Winky Wiryawan dan Riana Ree pada 20 Juni 2025 di Ring Road Pintu Merah Gelora Bung Karno. Gerakan positif dan inspiratif ini mengajak generasi MZ (Millennial dan Z) berkomitmen memulai langkah aktif untuk tetap bertenaga, penuh energi, dan produktif setelah jam kerja.

Ratusan pengunjung GBK dan komunitas ikut meriahkan Cardio Karaoke Party di Ring Road GBK bersama Winky Wiryawan dan Riana Ree. Musik, gerakan, dan semangat after work bersatu dalam momen yang tak terlupakan, bukti bahwa pulang kerja bukan waktunya rebahan, tapi waktunya GAS LAGI!