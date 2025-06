Opus Park Memperkenalkan Konsep Barunya Kepada Publik

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang memberikan peluang bagi perkembangan sektor properti, Opus Park resmi memperkenalkan konsep barunya kepada publik melalui kegiatan Media Gathering bertajuk #ElevateToOpus: Unlock the Next Level of Convenience with Innovation and Nature’s Beauty.

Dibangun dengan Japan Technology dan Japan Quality, Opus Park menyediakan hunian sekaligus gaya hidup baru yang elegan, berlokasi di jantung kawasan hijau Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Melalui kolaborasi strategis antara Gobel Group, Sumitomo Corporation, Hankyu Hanshin Properties Corp, dan Sentul City, Opus Park menawarkan pengalaman hunian modern dalam ekosistem yang terintegrasi di kawasan superblok berskala besar, berkelanjutan, dengan akses mudah menuju perkotaan