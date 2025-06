Terapkan Omnichannel Marketing, BRI Life diganjar Penghargaan Bergengsi

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai salah satu Perusahaan asuransi jiwa nasional terbaik, BRI Life terus memperkuat komitmennya dalam mendekatkan diri kepada masyarakat Indonesia. Melalui penyediaan layanan asuransi jiwa yang terintegrasi, mudah diakses, dan berkualitas, BRI Life senantiasa hadir sebagai solusi perlindungan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Menyikapi tantangan era Society 5.0, BRI Life secara proaktif beradaptasi dengan menerapkan strategi Omnichannel dalam aktivitas branding dan marketing.

Atas keberhasilan penerapan strategi marketing Omnichannel ini, BRI Life meraih penghargaan dalam ajang “Marketeers Omni Brands of the Year 2025” untuk kategori “Phygital CX Program”, penghargaan ini diberikan atas keberhasilan BRI Life dalam mengintegrasikan berbagai layanannya, sehingga mampu menghadirkan pengalaman yang lebih baik dan berkualitas pada nasabahnya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Division Head of Bancassurance Strategy BRI Life Nanny Noerdin, di Jakarta pada 3 Juni 2025 lalu.

Di era saat ini, penerapan strategi Omnichannel telah menjadi keharusan bagi mereka yang ingin memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Pasalnya, hal ini tidak terlepas dari perubahan pola konsumen yang hidup di tengah integrasi lintas platform offline dan online. Customer journey melintasi dua platform tersebut sebagai ciri khas era phygital, integrasi fisik dan digital.

Dalam kesempatan terpisah, Aris memaparkan; “Tidak bisa dipungkiri, era society 5.0 menuntut setiap pelaku industry harus mengikuti perkembangan digital dan teknologi baru yang kian pesat. Tidak hanya itu, persaingan di dunia bisnis juga semakin kompetitif, hingga strategi marketing kami pun harus terus beradaptasi dan menyesuaikan dengan dinamika yang ada”.

“Melalui penerapan strategi Omnichannel ini, BRI Life berhasil memperluas penetrasi pasar asuransi jiwa melalui berbagai kanal pemasaran, termasuk bancassurance, keagenan, telemarketing, hingga digital marketing, di mana nasabah diantaranya dapat memanfaatkan aplikasi BRI Life My Access untuk dapat mengakses informasi dan layanan Polis secara digital dengan fitur-fitur yang inovatif, mudah digunakan, dan terintegrasi dalam satu platform” imbuh Aris.

Aris juga menjelaskan bahwa, penerapan strategi Omnichannel di industri asuransi berfungsi untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang konsisten dan terintegrasi di berbagai saluran, baik online maupun offline. Pendekatan ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas, dan mendorong penjualan. Penerapan strategi Omnichannel juga memungkinkan perusahaan asuransi dalam mengumpulkan data, meningkatkan efisiensi serta produktivitas proses layanan, sehingga perusahaan asuransi dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat terkait strategi pemasaran, layanan pelanggan, dan produk asuransi.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap BRI Life dalam menghadirkan solusi Omnichannel yang inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah di berbagai platform. Melalui strategi ini, BRI Life memastikan bahwa nasabah dengan mudah berinteraksi dengan produk dan informasi produk asuransi BRI Life baik online maupun offline.

“Penghargaan ini menjadi motivasi dan semangat kami untuk terus menerapkan Omnichannel marketing yang efektif dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi inovatif menggunakan teknologi terkini dalam berkomunikasi secara efektif dengan nasabah dan masyarakat” tutup Aris.