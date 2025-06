Ribuan Peserta Hijaukan Bandung lewat Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Bandung Raya Series

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sukses dilaksanakan di 13 kota dengan 57.000 pelari tahun lalu, Nestlé MILO meluncurkan MILO ACTIV Indonesia Race 2025 yang dimulai pada Maret 2025. Acara ini diawali dengan rangkaian kegiatan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di lima kota di Indonesia yaitu Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, dan Yogyakarta. Kota ketiga pelaksanaan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 bertempat di Kota Baru Parahyangan Bandung pada Minggu, 1 Juni 2025. Menjawab tingginya antusiasme warga Bandung, maka pada tahun ini Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Bandung Raya Series melipatgandakan jumlah peserta menjadi 7.000 pelari yang berpartisipasi dalam dua kategori yaitu 5K dan Family Run 2,5K. Ini merupakan jumlah tertinggi dalam catatan sejarah penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race.

Pelepasan peserta Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Bandung Raya Series dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Dr. Hery Antasari, M.Dev.Plg, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr. R. Vini Adiani Dewi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Drs. Imam Santoso Mulyo R, M. Pd, Direktur Corporate Affairs & Sustainability PT Nestlé Indonesia Sufintri Rahayu dan Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban. Para peserta dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan keluarga, turut ambil bagian dalam dua kategori lomba lari, yakni 5K dan Family Run 2,5K.

Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban mengatakan, “Sejak 2010, program lari Nestlé MILO telah mengajak lebih dari 366.000 masyarakat Indonesia sejak usia dini untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Kami memilih Kota Baru Parahyangan sebagai lokasi Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Bandung Raya Series karena kawasan ini merupakan kota mandiri yang ramah lingkungan, dengan akses yang mudah, serta suasana yang aman dan nyaman. Selain itu, Kota Baru Parahyangan memiliki infrastruktur yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan olahraga berskala besar, mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race tahun ini di Bandung. Kegiatan ini juga menjadi istimewa, mengingat Jawa Barat adalah “rumah” bagi Nestlé MILO, karena produk Nestlé MILO yang dipasarkan di Indonesia dibuat di salah satu pabrik PT Nestlé Indonesia yang berlokasi di Pabrik Karawang, Jawa Barat. Diproduksi oleh Nestlé Indonesia, dari Indonesia untuk Indonesia.”

Mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, S.E turut hadir pada Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Bandung Raya Series. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada Nestlé MILO yang telah memilih Jawa Barat khususnya Bandung menjadi tuan rumah Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Bandung Raya Series. Saya juga terharu melihat antusias para peserta yang datang bukan hanya dari Jawa Barat saja, namun dari berbagai kota lain di Indonesia untuk memeriahkan acara ini. Semoga tahun depan acara seperti ini dapat dilaksanakan lagi di Jawa Barat.”