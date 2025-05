Mentor Basecamp Kembali Digelar

Bisnis.com, JAKARTA - Mentorbaik kembali mengadakan acara edukasi saham Mentor Basecamp yang ke-3 kalinya.

Kali ini, Mentorbaik membahas tentang siklus krisis di market yang pernah terjadi dan korelasinya dengan kondisi market saat ini yang dipenuhi ketidakpastian.

Mentor Basecamp tahun ini menjadikan momen krisis Asia 1998, krisis Subprime Mortgage 2008 ,dan krisis Covid 2020 sebagai studi kasus.

“Pada Mentor Basecamp tahun ini, kami ingin memberikan pandangan bagaimana seorang investor dapat menangkap peluang, di kala terjadi kebimbangan market.” ujar Steven Rinaldy yang merupakan salah satu founder Mentorbaik.

Sudah menjadi ciri khas dari Mentor Basecamp tiap tahunnya, bahwa semua peserta berkumpul dan berinteraksi dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan. Untuk tahun ke 3 ini, Mentor Basecamp diikuti lebih dari 200 investor.

“Saat kita berkumpul dengan teman-teman yang se-frekuensi, akan memberikan inspirasi dan AHA moment.” imbuh Steve.

Setelah lebih dari 3 tahun berkecimpung di dunia edukasi saham, Mentorbaik telah mencatatkan peningkatan jumlah member lebih dari 50 % sejak berdiri. Komunitas value investor yang memiliki platform berbasis aplikasi IOS/Android dan website ini kini memiliki lebih dari 3.000 member aktif dari berbagai profil mulai dari investor berpengalaman, influencer saham, analis sekuritas, hingga investor pemula.

Ini tak lepas dari konsep guidance yang mengutamakan kredibilitas dan realitas sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan investasi yang rasional.

“Saat investor memiliki data dan informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan, maka dia dapat menjadi seorang investor yang mandiri dan terhindar dari pompom saham yang sangat mewabah saat ini.” Jelas Steve.

Selain konten Analisa dan Edukasi , Mentorbaik juga menawarkan interaksi melalui wadah tanya jawab yang telah tersedia dalam platform. 6 mentor pendiri Mentorbaik ; Robert Widjaja, Tomy Hardiwidjaja, Ricky Andrean, Thomas William Simardjo, Rizza Adillah dan Steven Rinaldy, siap berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar investasi secara terbuka, sehingga semuanya bisa saling berbagi dan belajar dari pengalaman masing-masing.

Di Mentorbaik, member juga bisa ikut serta dalam webinar mengenai berbagai topik menarik seperti market update, bedah emiten, dan konsultasi yang diadakan setiap bulan via daring.

Untuk investor pemula, Mentorbaik telah menyiapkan fitur Mentorbasic yang berisikan materi pembelajaran value investing dari awal. Pun, video free webinar yang berjudul Value Investing by Thowilz juga bisa disaksikan di Youtube Mentorbaik.



“Lahir dari keprihatinan akibat fenomena investasi bodong dan banyaknya pompom influencer saham yang melanda masyarakat pada tahun 2022, kami berharap Mentorbaik dapat menjadi jendela wawasan mengenai dunia investasi yang lebih masuk akal dan rasional namun tetap dapat memberikan keuntungan.” pungkas Steve.