Peningkatan Akses dan Efektivitas Pengendalian Diabetes melalui Inovasi Pengujian HbA1c Berbasis POCT

Bisnis.com, JAKARTA - Diabetes melitus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Data International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan terdapat 19,5 juta penderita diabetes dan diproyeksikan bertambah menjadi 28,5 juta jiwa pada tahun 2045. Dari populasi ini, diperkirakan 74 persen tidak terdiagnosa diabetes. Terbatasnya akses terhadap tes diagnostik diabetes, terutama di daerah terpencil menjadi penyebab peningkatan jumlah kasus diabetes yang tidak terdeteksi.

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian diabetes di Indonesia, Roche Indonesia menyelenggarakan acara Laboratory Solution (LabSol) 2025 yang bertajuk “Optimizing HbA1c Testing Across Methods: Practical Approaches for Laboratory Professionals”. Dihadiri oleh para regulator dan pakar medis untuk memperkuat kapasitas laboratorium, acara ini memperkenalkan inovasi diagnosis diabetes dengan pengujian HbA1c berbasis Point of Care Testing (POCT).

Menurut Director, Diagnostics Division, PT Roche Indonesia Lee Poh Seng, peningkatan prevalensi diabetes di Indonesia membutuhkan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas. Inovasi pengujian HbA1c berbasis POCT adalah sebuah gamechanger dibidang pengujian diagnostik dan berperan penting dalam diagnosis dan manajemen diabetes terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas medis dan model layanan kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia.

“Kami berharap hadirnya inovasi-inovasi layanan kesehatan dalam manajemen diabetes dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini. Roche akan terus mengkonsolidasikan upaya perawatan diabetes yang komprehensif dengan memberikan solusi yang berpusat pada pasien, terutama dalam memberdayakan individu mengelola kondisi mereka. Dengan menggabungkan teknologi dan pemahaman mendalam terkait pengelolaan diabetes, kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses kesehatan yang merata dan berkualitas,” ujar Director,

Diagnostics Division, PT Roche Indonesia Lee Poh Seng. Salah satu langkah penting dalam menekan angka penderita diabetes adalah meningkatkan deteksi dini dan pemantauan rutin kadar gula darah melalui inovasi pengujian HbA1c. HbA1c memiliki peran yang sangat penting dalam evaluasi manajemen diabetes karena nilai yang diperoleh mencerminkan kadar glukosa rata-rata darah selama beberapa bulan terakhir.

“Pemeriksaan diabetes dengan parameter HbA1c telah distandarisasi dan diakui di seluruh dunia. Inovasi dalam pengujian HbA1c berbasis point-of-care memungkinkan hasil tes didapatkan secara real-time. Terutama di area terpencil di mana pasien memerlukan waktu berhari-hari untuk menjangkau fasilitas kesehatan, dengan pemeriksaan POC maka dokter dapat melakukan pengambilan keputusan medis secepatnya,” ujar European Reference Laboratory for Glycohemoglobin, The Netherlands dr. Erna Lenters-Westra.

Standarisasi pengukuran HbA1c telah dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, seperti National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) dan International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). Namun, implementasi dan harmonisasi metode di tingkat laboratorium masih memerlukan perhatian lebih agar hasil pengukuran dapat diandalkan dan sesuai dengan standar global