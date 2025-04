Prudential Indonesia Ajak Karyawan dan Keluarga Peduli Kesehatan Lewat Program Vaksinasi HPV dan Influenza

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi generasi saat ini dan yang akan datang, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengadakan program vaksinasi HPV dan Influenza bagi karyawan dan keluarganya. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi health talk yang memberikan edukasi seputar pentingnya vaksinasi HPV dalam melakukansebagai salah satu upaya pencegahan dan dalam menjaga kesehatan jangka panjang.

Program ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia (World Day for Safety and Health at Work), serta merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Prudential Indonesia dalam meningkatkan perlindungan optimal bagi seluruh karyawan dan keluarga mereka.

Acara ini mendapatkan antusiasme tinggi, diikuti oleh 321 karyawan yang hadir dalam sesi health talk yang di selenggarakan pada 10 April 2025, serta berhasil memberikan vaksinasi kepada lebih dari 400 karyawan beserta anggota keluarga dan juga menghadirkan layanan mini medical check-up (MCU) yang diikuti oleh 36 peserta pada 14 dan 15 April 2025 di Kantor Pusat Prudential Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Primaya Hospital Evasari, sebagai bagian dari jaringan PRUPriority Hospitals.

Melalui kegiatan ini, Prudential Indonesia ingin mengajak keluarga Indonesia untuk semakin peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui pencegahan dan mempersiapkan perlindungan diri yang sesuai dengan kebutuhan hidup yang dinamis. Hal ini sejalan dengan komitmen Prudential Indonesia dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan, khususnya dalam membantu keluarga Indonesia menjadi lebih sehat dan tangguh di masa depan.