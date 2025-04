Haier Indonesia dan Electronics City Indonesia Menjadi Mitra Strategi

Bisnis.com, JAKARTA - Haier Indonesia dan Electronic City Indonesia, jaringan ritel elektronik peralatan rumah tangga terbesar di Indonesia, menjalin kemitraan strategis. Acara tersebut dihadiri oleh Zhou Yunjie, Chairman of the Board of Directors of Haier and CEO of Haier Group, Zhang Zhenghui, Haier Southeast CEO and President Director Haier Indonesia serta Lyvia Mariana, President Director of Electronic City Indonesia.

Hingga tahun 2024, Haier telah diakui sebagai merek peralatan rumah tangga utama nomor 1 secara global oleh Euromonitor International selama 16 tahun berturut-turut, dan telah menjadi merek ekosistem IoT pertama dan satu-satunya di antara 100 Merek Teratas Global dalam sejarah BrandZ. Di era IoT, merek ekosistem Haier tengah meraih kepemimpinan global. Haier saat ini memiliki lebih dari 10 pusat R&D, 35 kawasan industri, 143 pusat manufaktur, dan 126 pusat pemasaran di seluruh dunia, menjangkau lebih dari 200 negara dan wilayah serta melayani 1 miliar rumah tangga pengguna. Perjalanan Haier di Indonesia merupakan gambaran kecil dari transformasi global merek-merek Tiongkok. Pada tahun 2011, Haier mengakuisisi Sanyo Electric, yang mencakup semua bisnis Sanyo di Indonesia. Pada tahun 2015, Haier mengganti merek Sanyo menjadi merek sendiri AQUA, dan memulai perjalanan dalam penciptaan merek. Setelah 10 tahun penciptaan merek, skala bisnis Haier di Indonesia telah meningkat enam kali lipat, dan lemari es, mesin cuci, dan freezernya telah mencapai tiga pangsa pasar teratas di pasar Indonesia selama lima tahun berturut-turut.

Electronic City Indonesia adalah perusahaan ritel peralatan elektronik rumah tangga yang penting di bawah naungan Artha Graha Group, serta merupakan jaringan toko elektronik terbesar dan paling berpengaruh di pasar Indonesia. Electronic City Indonesia memiliki lebih dari 60 toko yang tersebar di seluruh Indonesia.

Haier Indonesia dan Electronic City Indonesia merupakan dua komponen terpenting di pasar peralatan rumah tangga Indonesia. Kemitraan strategis yang terjalin antara kedua belah pihak ini akan mendorong perkembangan jangka panjang bersama. Kedua pihak sepakat bahwa di masa depan mereka akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk mencapai pertumbuhan dua kali lipat brand AQUA di Electronic City Indonesia. Haier akan menyediakan lebih banyak produk berkualitas bagi pengguna di Indonesia melalui Electronic City Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produk yang beragam.

Seremoni penandatanganan kerja sama strategis ini diadakan di toko Electronic City SCBD area exhibition, dimana Haier Indonesia memamerkan rangkaian lengkap produk peralatan rumah tangga dan mengadakan berbagai aktivitas product experience. Kegiatan ini memungkinkan pengguna untuk memahami lebih dalam fungsi produk AQUA dan merasakan kemudahan yang diberikan produk AQUA dalam kehidupan sehari-hari. Pada produk kulkas, customer dapat merasakan pengalaman teknologi kelembapan dan pembuatan es otomatis untuk menjawab kebutuhan pengguna Indonesia dalam menjaga kesegaran makanan dan ketersediaan es harian. Lalu pada mesin cuci, terdapat Coin Challenge untuk menunjukkan pengalaman mencuci yang tenang dan stabil berkat teknologi DD Motor dari AQUA. Sedangkan pada produk televisi, customer dapat bermain badminton untuk menghadirkan kebahagiaan berlipat melalui pengalaman visual dan hiburan bagi para pengguna.