Dukung Pendidikan dan Kebudayaan, Haier International Chinese Scholarship Diluncurkan di Universitas Al Azhar

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari kunjungan resmi ke Indonesia, Zhou Youjie, Chairman of the Board of Directors of Haier and CEO of Haier Group, menghadiri perayaan Hari Bahasa Mandarin Internasional 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Mandarin Confucius Institute di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia. Acara ini juga menjadi momen simbolis penyerahan beasiswa dari Haier Group kepada Pusat Bahasa Mandarin Confucius Institute sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan dan pertukaran budaya.

Dalam kegiatan ini Zhou didampingi oleh Zhang Zenghui, selaku CEO Haier Asia Tenggara dan Presiden Direktur Haier Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat Haier dalam memperkuat hubungan budaya dan pendidikan antara Tiongkok dan Indonesia, sejalan dengan semangat kolaborasi internasional yang diusung oleh Haier. Turut hadir pada acara ini, Zhou Kan, Minister Counselor of the Chinese Embassy in Indonesia.

Pada momen ini Zhou Youjie beserta tamu kehormatan juga naik ke panggung untuk menandatangani gulungan kaligrafi bertuliskan kata-kata 和(hé), yang berarti harmoni, dengan menggunakan tinta dan kuas, dan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol kerja sama dalam penyediaan program beasiswa pendidikan bahasa Mandarin dari Haier Group.

“Bahasa merupakan jembatan budaya. Dengan mendukung pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia, kami berharap dapat memperkuat hubungan internasional dan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda sesuai dengan tema acara, Harmoni dan Keindahan: Bahasa Mandarin Menyatukan Dunia,” ucap Zhou Youjie dalam sambutannya.

Sebagai merek peralatan rumah tangga nomor 1 di dunia selama 16 tahun berturut-turut (Euromonitor), perkembangan Haier di Indonesia merupakan gambaran kecil dari transformasi global merek-merek Tiongkok. Pada tahun 2011, Haier mengakuisisi Sanyo Electric, yang mencakup semua bisnis Sanyo di Indonesia. Pada tahun 2015, Haier mengganti merek Sanyo menjadi merek sendiri AQUA, dan sejak saat itu memulai perjalanan dalam penciptaan merek. Haier Indonesia selalu mengembangkan produk yang sesuai untuk pengguna Indonesia berdasarkan kebutuhan aktual pengguna Indonesia dan lingkungan setempat.

Dalam acara ini, Haier Indonesia juga menghadirkan booth interaktif yang menarik perhatian peserta, baik mahasiswa maupun dosen. Pengunjung dapat mencoba berbagai tantangan seru dan edukatif, seperti Quick Smash Challenge di booth AQUA TV, Healthy Air Gun Challenge di booth AC, Food Management Challenge di booth kulkas, dan Smart Laundry Challenge di booth mesin cuci.

Booth ini dirancang untuk memberikan peserta pengalaman langsung mengenai teknologi dan fitur unggulan Haier Indonesiaproduk, sekaligus memperkenalkan manfaat produk yang mendukung gaya hidup sehat dan cerdas.

Acara ini tidak hanya mempererat kerjasama lintas budaya, tetapi juga menjadi bukti nyata peran aktif Haier Group dan Haier Indonesia dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia.