Bisnis.com, JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol. Ahmad Dofiri memperkirakan puncak arus mudik di Tol Trans Jawa akan terjadi pada hari ini, Jumat (28/3/2025) dan kepadatan masih akan berlangsung hingga dua hari ke depan. Sebanyak 2,1 juta kendaraan diprediksi meninggalkan Jakarta hingga H+2 Lebaran 2025.

Sementara itu untuk mengatasi kemacetan arus mudik, rekayasa lalu lintas one way nasional resmi diterapkan mulai Jumat (28/3/2025) pagi. Skema one way nasional diterapkan mulai dari KM 70 Tol Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung dan acara flag off dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta perwakilan Jasa Marga.

Selain itu, Polri juga tengah menerapkan skema contraflow dari KM 47 sampai KM 70 Tol Cikampek. Pengendara dibatasi mengemudi di jalur contraflow dalam kecepatan. Pihak Jasa Marga selaku pengelola jalan tol juga memberlakukan sistem buka tutup di Jalan Tol Layang MBZ arah Cikampek imbas adanya kepadatan pada H-3 ini.