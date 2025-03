Perluas Jangkauan, Nitori Buka Gerai Ketiga di Jakarta

Nitori, peritel furnitur dan peralatan rumah tangga terkemuka asal Jepang, kembali membuka gerai ke-3 di Jakarta, di Lippo Mall Kemang.

Bisnis.com, JAKARTA - Nitori, peritel furnitur dan peralatan rumah tangga terkemuka asal Jepang, kembali membuka gerai ke-3 di Jakarta, di Lippo Mall Kemang, dengan menempati area seluas 1.400 m2, berlokasi di lantai Upper Ground. Penambahan gerai Nitori ini menjadi langkah strategis Nitori dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan produk berkualitas dengan desain modern bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta Selatan, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus berkembang di pasar Indonesia.

Pembukaan Nitori ditandai dengan pengguntingan pita oleh jajaran manajemen Nitori, Masanori Takeda (Director, Executive Officer & Vice President of Nitori Holdings Co. Ltd), Hiroyuki Tajiri (Nitori Trading International General Manager), dan Yuuki Ueda (Director of PT Nitori Retail Indonesia) dan Henry Riady, CEO PT Lippo Malls Indonesia (LMI), serta Dimas Kusuma, Mall Director Lippo Mall Kemang. Pembukaan gerai ini menjadi salah satu momen bersejarah karena Nitori kini resmi hadir menjadi toko pertama di Jakarta Selatan, sebuah wilayah yang sebelumnya belum memiliki gerai Nitori.

Mengusung konsep “Home Fashion”, gerai Nitori yang baru ini menggabungkan desain minimalis dan estetika khas Jepang. Konsep ini akan memberikan pengalaman belanja yang berbeda bagi pengunjung. Selain produk rumah tangga, Nitori di Lippo Mall Kemang juga menyediakan berbagai pilihan dekorasi rumah dan perlengkapan dapur yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat urban Jakarta dengan harga terjangkau.



Henry Riady, CEO PT Lippo Malls Indonesia, menyampaikan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen Nitori karena telah mendukung dan mempercayakan toko Nitori kepada kami. Kami dari Lippo Malls Indonesia merasa bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, jadi kita terus berkomitmen untuk bukan hanya membuat mall yang baik, tetapi juga mencari brand-brand kelas dunia yang berkualitas. Dengan pembukaan toko Nitori di Lippo Mall Kemang ini, kami merasa senang karena melihat lapangan pekerjaan baru terbuka, sehingga masyarakat mendapat benefit dari toko ini. Kami bersyukur dan mengharapkan Nitori bisa buka lebih banyak lagi di Indonesia dan bukan hanya di Jakarta.”

Sementara itu, Masanori Takeda, Direktur, Pejabat Eksekutif & Wakil Presiden Nitori Holdings Co., Ltd., menyampaikan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Lippo Malls Indonesia. Hari ini kami berhasil membuka toko kami di Lippo Mall Kemang yang merupakan toko kedua kami di Lippo Malls Indonesia. Nitori Lippo Mall Kemang ini merupakan toko yang hanya menyediakan produk home furnishing tanpa furniture. Target pembukaan Nitori Lippo Mall Kemang ini salah satunya adalah kami ingin memberikan support kepada masyarakat sekitar. Kami berharap kehadiran kami dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan ke depannya semoga toko kami semakin tumbuh dan mendapat kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia.”