BINUS University dan DPRKP DKI Jakarta Bersinergi untuk Perumahan Berkelanjutan Berbasis Teknologi

BINUS University berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian yang layak bagi warganya. Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog perumahan menjadi permasalahan yang terus berkembang, terutama di kawasan dengan populasi yang semakin padat. Ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak masih menjadi isu utama, diperparah dengan keterbatasan lahan serta kurangnya data akurat dalam pemetaan kondisi perumahan.

Tanpa informasi yang valid dan sistematis, upaya perbaikan hunian sering kali tidak tepat sasaran, menyebabkan kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang berbasis data dan teknologi untuk memastikan kebijakan yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BINUS University sebagai Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia melalui Jurusan Civil Engineering berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan.

Dengan melibatkan mahasiswa dan akademisi dari berbagai bidang keilmuan seperti Civil Engineering, Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Ilmu Komunikasi, kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), volume backlog perumahan, serta potensi pengembangan kawasan permukiman.

Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada 40 kelurahan di DKI Jakarta. Mahasiswa Civil Engineering BINUS University memainkan peran strategis dalam pemetaan geospasial dan analisis struktural bangunan dengan metode "by name by address" yang memungkinkan pendataan rumah secara langsung.

Kegiatan ini telah berlangsung sejak 2022 dan datanya dihimpun dalam Peta Jakarta Satu. Melalui pendekatan multidisiplin dan teknologi pemetaan, Program Civil Engineering BINUS University membantu memastikan keakuratan data yang digunakan dalam kebijakan perumahan.

Pendataan ini juga menggunakan dasar data dari CARIK Jakarta yang berisi informasi terkait kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, bangunan, dan lingkungan keluarga di DKI Jakarta yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Data ini kemudian diintegrasikan dengan sistem informasi geospasial Jakarta Satu untuk menciptakan kebijakan yang lebih akurat dan komprehensif.