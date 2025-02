Sociolla kembali menghadirkan kegiatan fun run ikonik 5K bertajuk Sociolla Bestie Pink Run 2025 with Livin’ by Mandiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Sociolla, pionir omnichannel retailer kecantikan di Indonesia di bawah naungan Social Bella kembali menghadirkan kegiatan fun run ikonik 5K bertajuk Sociolla Bestie Pink Run 2025 with Livin’ by Mandiri.

Kegiatan yang mengusung tema Celebrate All The Pretty Things Inside ini diselenggarakan sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Sociolla, yang menghadirkan pengalaman unik berolah raga interaktif bagi para pegiat kecantikan.

Sociolla Bestie Pink Run 2025 with Livin’ by Mandiri diikuti oleh 1.500 peserta yang didukung oleh Livin’ by Mandiri sebagai Official Bank Partner, serta berbagai mitra brand kecantikan lokal dan internasional.