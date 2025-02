BTN Gelar BTNers Excellence Award 2025 (BXA 2025)

BXA 2025 digelar merupakan rangkaian kegiatan perayaan HUT BTN ke 75 sebagai bagian dari Employee Value Proposition (EVP) perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris Utama BTN Chandra M Hamzah bersama Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo memberikan apresiasi kepada para karyawan BTN yang berprestasi dalam ajang BTNers Excellence Award 2025 (BXA 2025) di Jakarta.

BXA 2025 digelar merupakan rangkaian kegiatan perayaan HUT BTN ke 75 sebagai bagian dari Employee Value Proposition (EVP) perusahaan yang selaras dengan EVP KBUMN untuk mewujudkan BTN sebagai tempat kerja terbaik yang mendukung karyawan untuk belajar, bertumbuh & berkontribusi untuk Indonesia.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut atas Aspirasi Pemegang Saham, yaitu dalam hal peningkatan produktivitas pegawai yang berkelanjutan dan implementasi Employee Wellbeing Program.

BXA 2025 terdiri dari lima kategori utama penghargaan yakni Best Employee, Best Innovation, Best Change Agent, Best Service dan Best Performance 2024.