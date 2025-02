Bahana Sekuritas Raih Penghargaan Alpha Southeast Asia 2024

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan Bahana Sekuritas sebagai Lead Underwriter dari transaksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Bisnis.com, JAKARTA - CEO of Alpha Southeast Asia, Siddiq Bazarwala menyerahkan penghargaan Best SDG Bond in S.E.A & Most Innovative Islamic Finance Deal of The Year 2024 kepada Direktur Investment Banking Bahana Sekuritas, Tulus Nababan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan Bahana Sekuritas sebagai Lead Underwriter dari transaksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk penerbitan Sukuk senilai Rp1.143 Triliun (US$72.1 million) dan Social Bond senilai Rp1.5 triliun (US$94.6 million).