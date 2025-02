Verde Two, yang dikembangkan oleh Farpoint dan Asia Green Real Estate, berhasil meraih tingkat sertifikasi tertinggi yang ditawarkan oleh EDGE: EDGE Zero Carbon

Bisnis.com, JAKARTA - Verde Two, yang dikembangkan oleh Farpoint dan Asia Green Real Estate, berhasil meraih tingkat sertifikasi tertinggi yang ditawarkan oleh EDGE: EDGE Zero Carbon. EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) adalah sistem sertifikasi bangunan hijau yang diakui secara internasional dan dikembangkan oleh International Finance Corporation (IFC), anggota Grup Bank Dunia.

Status EDGE Zero Carbon yang diraih oleh Verde Two memberikan berbagai manfaat signifikan bagi semua pemangku kepentingan. Para penghuni menikmati pengurangan biaya utilitas serta lingkungan hidup yang lebih sehat. Bagi agen properti, pencapaian ini memberikan diferensiasi pasar, peningkatan permintaan, dan peningkatan nilai properti. Selain itu, keberhasilan ini mengukuhkan posisi Farpoint dan Asia Green Real Estate sebagai pemimpin industri, memastikan nilai jangka panjang, serta memperkuat komitmen mereka terhadap tanggung jawab lingkungan. Pada saat yang sama, hal ini menjadi preseden bagi praktik properti berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan target pengurangan karbon nasional dan global, serta berkontribusi pada visi Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060.

FARPOINT telah menjalin kemitraan strategis dengan Asia Green Real Estate yang berbagi dedikasi terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Tatang Widjaja, CEO Farpoint, menyatakan, “Kami sangat bangga bahwa Verde Two menjadi kompleks hunian tinggi pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi EDGE Zero Carbon. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami yang tak tergoyahkan terhadap keberlanjutan dan memberikan pengalaman hidup yang unggul serta ramah lingkungan bagi para penghuni kami.”

Alex Buechi, Managing Partner Asia Green Real Estate, mengatakan, “Sertifikasi EDGE Zero Carbon untuk Verde Two adalah bukti nyata komitmen kami dalam menciptakan nilai melalui investasi properti berkelanjutan. Kami percaya bahwa bangunan hijau tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Dengan sertifikasi EDGE Zero Carbon, Verde Two menjadi tolok ukur bagi bangunan hijau di kawasan ini.”