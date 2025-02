PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. (SHID) menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Hariyadi B. Sukamdani selaku Presiden Direktur perusahaan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. (SHID) menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Hariyadi B. Sukamdani selaku Presiden Direktur perusahaan, sekaligus President Asean Hotel and Restaurant Association (AHRA) & Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Usia tersebut menjadi tonggak bagi Hariyadi Sukamdani untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara, sejalan dengan cita-cita luhur pendiri Sahid Group sekaligus mendiang ayahnya, Sukamdani Sahid Gitosardjono.

Acara ini mengusung tema Cultural Night: From West to the East, yang mencerminkan semangat Sahid Group sebagai satu-satunya grup hotel lokal yang sepenuhnya dimiliki oleh orang Indonesia. Tema tersebut juga melambangkan semangat Sahid Group untuk selalu memberikan warna bagi Indonesia, baik dalam dunia industri perhotelan maupun dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa.

Sahid Group terus berkomitmen untuk menjaga semangat nasionalisme dan kearifan lokal dalam setiap aspek bisnisnya. Dan melalui peringatan ulang tahun ini, semangat tersebut semakin dipertegas.