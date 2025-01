AkzoNobel Hadirkan Dulux Colour of The Year 2025 True Joy

PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) mempersembahkan tren warna 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia), produsen cat Dulux, hari ini mempersembahkan tren warna 2025, True Joy™, dalam acara peluncuran AkzoNobel Colour of The Year 2025 yang diadakan di Hotel Mulia, Jakarta.

True Joy™ dengan hero colour “gold curry” merupakan warna kuning cerah yang siap membawa kebahagiaan ke dalam setiap hunian dan ruang hidup kita.

“Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ hadir untuk menciptakan semangat optimisme, kreativitas, dan kebanggaan, serta membawa kebahagiaan ke dalam setiap rumah. Warna ini dipilih melalui riset sosial ekonomi global yang dilakukan secara konsisten selama lebih dari 30 tahun oleh AkzoNobel Global Aesthetic Center bersama dengan para ahli, arsitek, dan desainer untuk membahas bagaimana tren global memengaruhi pilihan warna. AkzoNobel hadir di lebih dari 150 negara, dan sebagai pemimpin dalam tren warna, Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ akan memberikan pengaruh pada tren desain secara global, termasuk bagi para arsitek, desainer interior, pengembang produk, hingga konsumen yang ingin selalu terdepan dalam perkembangan tren hunian,” ungkap Yudhy Aryanto, Country Commercial Head, PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia).

Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ didukung dengan 3 (tiga) palet warna pelengkap sebagai inspirasi bagi konsumen dalam menata ruang dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah mereka. Palet warna Bold Colour Story, yang terdiri dari warna-warna cerah dan netral seperti biru dan terakota, dipadukan dengan sentuhan True Joy™ dapat menciptakan suasana yang hidup dan penuh semangat tanpa membuat ruangan terasa berlebihan. Palet warna Human Colour Story, merayakan kebebasan berkreasi dan berimajinasi dengan warna-warna bernuansa kayu dan tanah liat, mencerminkan bahan-bahan alami yang indah. Palet warna Proud Colour Story mendorong kita untuk merasa bangga dengan jati diri kita, dan terkoneksi dengan diri sendiri. Warna-warna pekat yang dipadukan dengan True Joy™ menciptakan ruangan yang kaya akan keberagaman dan ciri khas unik dari setiap individu.

“Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ adalah warna yang akan membuat kita tersenyum dan membawa kebahagiaan. Dalam riset yang dilakukan oleh AkzoNobel Global Aesthetic Center di Amsterdam, Belanda, ditemukan bahwa di tengah situasi dunia yang berkembang cepat dan penuh ketidakpastian sekarang ini, orang-orang mengharapkan adanya suatu perubahan yang dapat membawa kebahagiaan. Untuk menjawab kebutuhan ini, Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ dan tiga palet warnanya hadir memberikan inspirasi bagi konsumen untuk menumbuhkan rasa optimis, energi kreatif, dan kebanggaan atas jati diri kita. Sehingga Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ bukanlah sekadar warna, melainkan sebuah refleksi dari semangat kita bersama untuk membawa kebahagiaan ke dalam setiap ruang di dalam hunian,“ ujar Niluh Putu Ayu Setiawati, Head of Marketing, PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia).

“Saya melihat, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya menjadikan hidup lebih baik dan lebih bahagia. Kita bisa memulainya dengan mencoba hal yang baru, seperti memberi warna terang di dinding rumah. Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ dengan warna kuning cerah ceria dapat menciptakan suasana ruang yang terasa bersemangat dan optimis. Sentuhan warna True Joy™ ketika dipadukan dengan warna-warna netral, dapat menjadi aksen yang menghidupkan suasana sekaligus membawa kebahagiaan ke dalam hunian,” ungkap Dave Hendrik, figur publik dan homeowner.