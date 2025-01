BMW Indonesia Gelar Annual Press Conference

BMW Xperience adalah sebuah pengalaman premium yang dihadirkan oleh BMW Indonesia yang berlangsung mulai dari hari ini, 17 Januari hingga 19 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai acara pembuka di tahun 2025 BMW Indonesia mengundang rekan-rekan media untuk Annual Press Conference yang mana BMW Indonesia akan memberikan informasi terkait pencapaian di tahun 2024 dan rangkaian kendaraan yang akan diluncurkan pada tahun 2025. Tema yang dibawa oleh BMW Indonesia untuk 2025 adalah The Year of X, yang langsung diimplementasikan pada hari ini di pembukaan BMW Xperience di Plaza Senayan.

BMW Xperience adalah sebuah pengalaman premium yang dihadirkan oleh BMW Indonesia yang berlangsung mulai dari hari ini, 17 Januari hingga 19 Januari 2025. Seluruh kendaraan yang dihadirkan adalah rangkaian kendaraan BMW X, yang mana dapat dilihat langsung di atrium dan dicoba untuk test drive bahkan dengan X Ramp, sehingga pelanggan dapat langsung mencoba fitur-fitur serta kelebihan dari BMW X.

Dalam kata sambutannya, Peter “Sunny” Medalla, President Director BMW Group Indonesia memberikan info mengenai pencapaian BMW Indonesia pada 2024, “Kami bangga BMW kembali menjadi memimpin segmen premium di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 39% di tahun 2024, pencapaian ini menciptakan perbedaan angka terjauh yang pernah ada antara BMW dan kompetitor kami.

Sebanyak 3.792 unit kendaraan BMW berhasil dikirimkan ke pelanggan, mempertahankan posisi BMW sebagai brand otomotif premium nomor satu di Indonesia. Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata kepercayaan pelanggan premium Indonesia kepada kami. Dominasi pasar ini menunjukkan dedikasi kami terhadap inovasi dan kemampuan kami untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Dalam segmen kendaraan listrik (EV) premium, kami tidak hanya berpartisipasi dalam revolusi kendaraan listrik namun berhasil mendominasi dengan pangsa pasar 57%. Angka tersebut membuktikan bahwa lebih dari setengah pembeli EV premium di Indonesia memilih BMW karena kami tidak hanya menjual kendaraan listrik, tetapi menghadirkan mobilitas masa depan.

Berbicara tentang dominasi, rangkaian SAV BMW X juga menunjukkan pencapaian luar biasa. 45% dari total penjualan kami berasal dari model BMW X, dan untuk BMW X1 bertumbuh secara impresif sebesar 55% pada tahun 2024 – pertegas kepemimpinan absolut di segmen SAV premium.”

Jodie O’tania, Director of Communications BMW Group Indonesia, kemudian menambahkan, “Tahun ini, BMW Indonesia akan hadirkan rangkaian kendaraan BMW X terbaru, dan hadirkan ragam penawaran menarik pagi pelanggan khusus untuk model-model BMW X. Untuk itu tema kali ini adalah the YEAR OF X dan untuk merayakan the YEAR OF X, BMW Indonesia mengadakan BMW Xperience, yang dimulai pada hari ini hingga 19 Januari di Plaza Senayan.