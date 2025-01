BSI Targetkan 10 Juta Pengguna BYOND by BSI Pada 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menatap dengan optimis tahun 2025 dengan menargetkan 10 juta pengguna BYOND by BSI.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menatap dengan optimis tahun 2025 dengan menargetkan 10 juta pengguna BYOND by BSI. Perseroan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi tentang BYOND by BSI untuk menjaring nasabah baru dan mendorong migrasi nasabah existing.

Saat ini, BYOND by BSI sudah mencapai 2 juta pengguna sejak diluncurkan pada 9 November 2024. Direktur Utama BSI Hery Gunardi optimistis perseroan dapat mencapai target 10 juta pengguna pada 2025, melihat pesatnya pertumbuhan basis nasabah BSI.

Hery menegaskan bahwa perjalanan BYOND by BSI masih panjang. Dirinya mengatakan bahwa perseroan akan terus mendorong pengguna BSI Mobile serta nasabah BSI eksisting untuk bermigrasi ke aplikasi BYOND by BSI. Menurutnya, aplikasi ini memberikan pengalaman yang lebih baik dengan berbagai fitur baru yang tidak tersedia di aplikasi sebelumnya.

“Masih ada 6 juta user BSI Mobile yang akan dikonversi ke BYOND by BSI dan masih ada 13 juta lagi customer kita yang juga harus kita ajak untuk menjadi user, sebab superapps BYOND ini banyak sekali manfaatnya,” tutur Hery.

Untuk mendukung proses migrasi, BSI menyediakan panduan sederhana yang dapat dengan mudah diikuti oleh para calon pengguna. Nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi BYOND by BSI dari Google Playstore atau Apple Appstore, lalu mengikuti langkah aktivasi yang mencakup pengisian data rekening dan verifikasi wajah. Dokumen yang diperlukan pun hanya berupa e-KTP, kartu debit, dan nomor rekening.

Tidak hanya itu, BSI juga menyediakan program menarik di mana nasabah yang bermigrasi ke BYOND by BSI berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Paket Umroh. Program ini diperuntukkan bagi pengguna BSI Mobile per tanggal 9 November 2024 dan melakukan aktivasi (migrasi) ke BYOND by BSI. Nasabah yang melakukan transaksi finansial, akan mendapatkan poin dan pemenang akan dipilih secara acak melalui sistem komputerisasi di akhir periode.

Hery menambahkan, BYOND by BSI dirancang sebagai pengembangan dari aplikasi BSI Mobile, dengan membawa berbagai pembaruan yang signifikan. Dari sisi teknologi, BYOND by BSI dilengkapi dengan tampilan antarmuka yang lebih segar serta fitur-fitur inovatif seperti layanan BI Fast untuk transfer antar bank dengan biaya lebih rendah, kemudahan pengelolaan e-wallet, hingga promo menarik yang ditawarkan kepada pengguna.

BYOND by BSI juga diharapkan terus menjadi solusi digital yang relevan bagi masyarakat. Selain menambah fitur, BYOND by BSI juga diharapkan menjadi alat utama yang menghubungkan nasabah dengan layanan perbankan syariah yang lebih modern dan inklusif.

“Pencapaian 2 juta pengguna hanyalah awal dari perjalanan panjang. Saya yakin, dengan kerja keras dan komitmen, kita dapat membawa BYOND by BSI ke tingkat yang lebih tinggi. Tahun 2025, saya berharap kita jauh lebih baik dari tahun 2024,” tutup Hery.