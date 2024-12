Suasana Natal Di Lippo Mall Kemang

Selama periode perayaan Natal, bagi pengunjung yang ingin menyaksikan keseruan penampilan Bear Republic dapat mengikuti sesi Live Show dan Meet & Greet

Bisnis.com, JAKARTA - Suasana saat Live Show and Meet & Greet with Bear Republic, Bear Republic and Santa & Santarina Parade di Lippo Mall Kemang (LMK)

Selama periode perayaan Natal, bagi pengunjung yang ingin menyaksikan keseruan penampilan Bear Republic dapat mengikuti sesi Live Show dan Meet & Greet yang berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 7-8, 14-15, 21-22, dan 28-29 Desember 2024 pukul 17.00 dan 19.00 WIB di Atrium Lippo Mall Kemang dengan berbelanja minimal Rp100.000 di seluruh tenant di Lippo Mall Kemang. Bisnis/Nurul Hidayat