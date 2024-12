Nilai ekspor Indonesia pada November 2024 mencapai 24,01 miliar dolar AS, turun 1,70 persen dibanding ekspor Oktober 2024 yang mencapai 24,42 miliar dolar AS

Bisnis.com, jAKARTA -Bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada November 2024 mencapai 24,01 miliar dolar AS atau turun 1,70 persen dibanding ekspor Oktober 2024 yang mencapai 24,42 miliar dolar AS yang didorong oleh ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar 317,9 juta dolar AS (10,48 persen).