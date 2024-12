KPI RU IV Cilacap Criterium Open Championship 2024 diikuti oleh 500 pebalap sepeda dan mempertandingkan 14 kategori

Bisnis.com, JAKARTA - KPI RU IV Cilacap Criterium Open Championship 2024 diikuti oleh 500 pebalap sepeda dan mempertandingkan 14 kategori yaitu Executive Management Exhibition, Under 6 Exhibition, BMX Boy/Girl Max 8, BMX Challenge Boy/Girl 9-10, Man Local Hobbies, Road Bike Challenge Boy/Girl 11-12, Road Bike Challenge Boy/Girl 13-14, Internal Pertamina, Man/Woman Youth, Man Junior, Master A/B/C Open, Man Local Athlete & Non Hobbies, Woman 17 up, Man Elite.