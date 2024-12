Mitra Tours And Travel Raih Dua Penghargaan Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2024

PT Mitra Tours And Travel berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu Best Digital Innovation & Implementation 2024 dan Best Services Quality 2024.

Tidak hanya perusahaan, Direktur PT Mitra Tours And Travel, Moh Devry Farany, juga dianugerahi penghargaan Best Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2024.

Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas kepemimpinan yang visioner dan inovatif yang telah membawa PT Mitra Tours And Travel untuk terus berkembang di dunia digital.