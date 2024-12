Sebanyak 17 Perusahaan Raih Penghargaan Bergengsi di Bidang IT dalam Ajang IDIA 2024

Sebanyak 17 perusahaan dari berbagai sektor industri tercatat berhasil memperoleh Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards (IDIA) 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 17 perusahaan dari berbagai sektor industri tercatat berhasil memperoleh Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards (IDIA) 2024 dalam acara Malam Penganugerahan IDIA 2024 di Hotel Artotel, Gelora Senayan, Jakarta pada Rabu (11/12).

IDIA 2024 diselenggarakan oleh Majalah Business Asia Indonesia dengan mengusung tema “Digital Innovation & AI Adaption For Intellegent Government and Business Transformation”. Ini merupakan penyelengaraan tahun yang keempat dari acara rutin tahunan penghargaan bergengsi di bidang IT tersebut.

Ketua Penyelenggara IDIA 2024 Jamalul Izza, ST, MM dalam sambutannya pada acara ini mengatakan, di era Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengadopsi luas teknologi digital terbaru (new technology) , diantaranya Artificial Intelligence (AI), Big data, Internet of Things (IoT) dan Machine learning (ML).

“Penerapan teknologi baru khususnya yang sudah berbasis Industri 4.0 memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai sektor industry,” kata Jamalul Izza.

Jamalul melanjutkan, Indonesia, dengan populasi digital yang besar dan potensi ekonomi yang menjanjikan, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam penerapan dan adopsi teknologi baru tersebut. Namun untuk mencapat hal tersebut, diperlukan upaya untuk mendorong inovasi dan pengembangan TIK di Indonesia.

“Untuk itu, kami berinisiatif mengangkat dan memberikan apresiasi atas pencapaian inovasi dan adopsi new technology yang telah dilakukan perusahaan melalui Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2024,” kata Jamalul Izza yang juga Chairman Yayasan Internet Indonesia Raya

Pada kesempatan sama, Pemimpin Redaksi Majalah Business Asia Indonesia Juanda Jafar mengatakan, bahwa tujuan penyelenggaraan IDIA 2024 adalah untuk mengapresiasi keberhasilan inovasi dan adopsi teknologi digital terbaru yang telah dicapai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.