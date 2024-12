Merayakan Ulang Tahun Hello Kitty Dalam Suasana Natal di Lippo Mall Puri

Lippo Mall Puri menghadirkan dekorasi natal dengan tematik Hello Kitty dan juga aktivitas menarik lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lippo Mall Puri menghadirkan karakter Hello Kitty pada perayaan Natal ini. Hasil kerjasama dengan Sanrio Indonesia dengan mengangkat tema Hello Kitty 50th Anniversary Christmas Utopian Town, dimana kegiatan Natal ini juga menjadi momen ulang tahun ke-50 Hello Kitty dalam nuansa Natal. Berlangsung mulai tanggal 7 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 di Atrium 2 Lippo Mall Puri , Lippo Mall Puri menghadirkan dekorasi natal dengan tematik Hello Kitty dan juga aktivitas menarik lainnya seperti Meet and Greet Hello Kitty, Fashion Show , dan Fun Run dengan tema Hello Kitty Street Run.

Hello Kitty merupakan karakter yang cukup terkenal di Indonesia berasal dari Jepang yang dikenal masyarakat secara luas sebagai karakter yang lucu berwarna merah dan pink, akan menyapa penggemar di Indonesia khususnya di Jakarta pada perayaan ulang tahun ke 50. Karakter lucu Hello Kitty menjadi karakter yang juga ditampilkan dalam dekorasi Natal Lippo Mall Puri dengan hadirnya pohon Natal setinggi 7 meter dengan dominasi karakter Hello Kitty pada Pohon Natal yang terletak di Atrium 2 Lippo Mall Puri.

Hello Kitty Street Run akan mengawali rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 dimulai pada pukul 05.00 hingga 10.00 WIB dimulai di Lippo Mall Puri dan berakhir juga di Lippo Mall Puri dengan jarak tempuh sejauh 5 km. Pada sepanjang rute peserta dapat menikmati berbagai fasilitas menarik dengan berfoto di photobooth dan mengabadikan momen ini dengan mengunggah media sosial. Peserta juga dapat mengikuti face painting yang disediakan sepanjang rute dan ketika sampai di garis finish para peserta akan mendapatkan medali.

Mengisi kegiatan dan libur Natal, masih dalam rangkaian ulang tahun, Hello Kitty, akan hadir pada kegiatan Hello Kitty Meet and Greet pada setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.00 dan 18.00 WIB pada periode 7 Desember 2024 – 5 Januari 2025 di atrium 2 Lippo Mall Puri.

Hello Kitty 50th Anniversary Fashion Collabs yang akan hadir pada hari Minggu tanggal 8 Desember pukul 13.00 WIB dengan menampilkan kegiatan fashion show akan menjadi puncak perayaan ulang tahun Hello Kitty. Dalam kegiatan ini pengunjung dapat menyaksikan fashion show pakaian yang terinspirasi dari Hello Kitty.

Rangkaian kegiatan Ulang Tahun Hello Kitty dalam suasana Natal di Lippo Mall Puri merupakan hasil kerja sama dengan Provaliant Sports dan Sanrio Indonesia sebagai event organizer yang bertanggung jawab atas promosi dan lisensi karakter Sanrio di Indonesia.

Selain rangkaian program Natal yang dibalut dalam perayaan ulang tahun ke 50 karakter Hello Kitty, Lippo Mall Puri juga menyiapkan program belanja menarik dimana pengunjung yang berbelanja dengan minimal pembelanjaan senilai Rp 500.000 berkesempatan mendapatkan voucher belanja senilai Rp. 100.000 selama program berlangsung.

Menjelang Natal, untuk memberikan kemudahan masyarakat belanja kebutuhan Natal, Lippo Mall Puri juga menggelar Magical Midnight Sale pada hari Sabtu tanggal 21 Desember dimulai pada pukul 19.00 hingga pukul 24.00 WIB untuk mendapatkan diskon hingga 80%.

Deputy Mall Director Lippo Mall Puri, Sanny Hartoyo menjelaskan, “Lippo Mall Puri menghadirkan rangkaian kegiatan yang istimewa bagi pengunjung kami dimana tahun ini kami mendapatkan kesempatan untuk merayakan momen libur dan perayaan Natal bersamaan dengan ulang tahun ke 50 karakter yang cukup terkenal di Indonesia dan menjadi idola bukan hanya anak- anak namun juga penggemar, pecinta karakter Hello Kitty yang telah dikenal sejak lama.

Melengkapi kegiatan yang kami siapkan untuk menyambut Natal, untuk memberikan nuansa Natal, kami juga memberikan dekorasi pohon Natal yang unik dengan Hello Kitty mendominasi pada pohon Natal yang kami siapkan. Pengunjung juga dapat menjadikan kesempatan ini untuk menambah koleksi merchandise dari Hello Kitty.”

“Kami berharap dengan rangkaian kegiatan Natal yang kami siapkan, dapat menjadi destinasi liburan dan mengisi perayaan Natal dengan berbagai aktivitas yang kami siapkan dengan harapan dapat memberikan momen liburan yang berkesan dan memberikan kehangatan perayaan Natal bersama keluarga tercinta.