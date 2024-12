Penghargaan Top 100 CEO dan Top 200 Leader Future 2024

Penghargaan diberikan atas kontribusi dalam memajukan industri keuangan dan pembiayaan di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Executive Officer, Country Head of Indonesia MUFG Bank Kazushige Nakajima berfoto bersama penghargaan Top 100 CEO 2024 yang diterimanya di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Daisuke Ejima dan Executive Officer, Country Head of Indonesia MUFG Bank Kazushige Nakajima menerima penghargaan Top 100 CEO 2024 serta Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dewa Made Susila menerima penghargaan CEO of The Year.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dalam memajukan industri keuangan dan pembiayaan di Indonesia sekaligus mempertegas komitmen Danamon, MUFG Bank Kantor Cabang Jakarta, dan Adira Finance untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan solusi finansial menyeluruh yang mendukung pertumbuhan seluruh pemangku kepentingan agar dapat tumbuh bersama. Bisnis