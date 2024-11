Pengunjuk rasa mengibarkan bendera saat mengikuti aksi solidaritas untuk rakyat Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Pengunjuk rasa mengibarkan bendera saat mengikuti aksi solidaritas untuk rakyat Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan di Hari Solidaritas Internasional Bersama Rakyat Palestina atau International Day of Solidarity with the Palestinian People yang diperingati secara serentak di seluruh dunia sejak 1978.