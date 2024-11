Rayakan HUT ke-10, Beautyhaul Berikan Diskon Hingga 90% dari Puluhan Brand Kecantikan di Beautyhaul Mart 2024

Beautyhaul Mart 2024 menghadirkan berbagai talk show inspiratif, color analysis, hingga makeup demo.

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati hari jadinya yang ke-10, Beautyhaul, #1 curated beauty retail & e-commerce di Indonesia kembali menyelenggarakan bazar kecantikan terbesar tahun ini, "Beautyhaul Mart 2024". Acara ini sedang berlangsung di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta, mulai 27 November hingga 1 Desember 2024.

Melalui acara ini, Beautyhaul berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja kecantikan yang lengkap. Produk-produk berkualitas yang telah dikurasi dihadirkan untuk memenuhi beragam kebutuhan kecantikan masyarakat Indonesia. Pada kali kelima diadakannya acara ini,

Beautyhaul Mart 2024 akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari penyanyi berbakat Indonesia, Mahalini. Beautyhaul Mart 2024 menghadirkan berbagai promo produk kecantikan dari 22 brand favorit dengan promo hingga 90 persen. Pengunjung memiliki kesempatan untuk mencoba langsung produk-produk unggulan dari berbagai kategori, mulai dari skincare, makeup, hair & body care, fragrance, hingga beauty tools, dari brand-brand ternama seperti Somethinc, Amaterasun, HINT, Skintific, From This Island, Mother Of Pearl, Dear Me Beauty, Mykonos, Guele, Npure dan lain-lain.

Selain itu, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai acara menarik, mulai dari talk show, personal color analysis, makeup demo dari berbagai makeup artist terkemuka, shopping rush, dan fun games. Acara ini juga menghadirkan beauty icon Tasya Farasya, yang akan menilai dan memilih langsung para pemenang makeup battle competition yang diadakan Beautyhaul secara online di media sosial Instagram Beautyhaul (@beautyhaulofficial) selama 1 bulan terakhir (14 Oktober-14 November 2024), yaitu #BlueItUpChallenge.

"Melihat antusiasme masyarakat terhadap Beautyhaul Mart di tahun-tahun sebelumnya–dengan rata-rata 100.000 pengunjung selama lima hari berlangsung–kami kembali menghadirkan beauty event ini sebagai wujud komitmen untuk memberikan pengalaman belanja kecantikan yang lengkap bagi para beauty enthusiast di Indonesia. Selain berbelanja, pengunjung juga dapat menikmati hiburan seru dan inspiratif dari berbagai beauty influencers. Karena itu, kami mengundang seluruh beauty enthusiast untuk bersenang-senang di Beautyhaul Mart 2024,” ungkap Benny Yahya, Co-Founder of Beautyhaul Group.