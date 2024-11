Kota Kasablanka Dukung Klingking Fun: Beri Pesta Diskon Guna Kurangi Angka Golput

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bersama dengan Kota Kasablanka mengadakan program Klingking Fun: Bagi-bagi voucher, Anti Golput.

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat di tanggal 27 November 2024, pesta demokrasi serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia. Guna menekan angka golongan putih atau pemilih yang tidak memberikan suara, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bersama dengan Kota Kasablanka mengadakan program Klingking Fun: Bagi-bagi voucher, Anti Golput. Program itu sendiri akan dilaksanakan serentak di seluruh pusat perbelanjaan salah satunya di Kota Kasablanka dengan memberikan voucher belanja bagi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Hanya dengan menunjukkan bukti telah melakukan pencoblosan dengan jari kelingking yang bertinta ungu, maka akan berkesempatan mendapatkan voucher total sebesar Rp 100.000,- hingga penawaran lainnya.

Kota Kasablanka dukung program Klingking Fun dengan hadirkan beragam pesta diskon dan penawaran menarik mulai dari f&b, fashion, make up, salon, elektronik, bioskop, hingga masih banyak lagi. “Kota Kasablanka kembali hadirkan Klingking Fun dengan berikan berbagai penawaran menarik mulai dari pesta diskon, buy 1 get 1, hingga bagi-bagi voucher. Dimana nantinya akan menarik partisipasi pemilu dan menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya, terlebih untuk generasi muda. Pada pemilu serentak kali ini, Kota Kasablanka memberikan beragam voucher senilai Rp 100.000,-. Caranya hanya dengan lucky dip di concierge, main lobby ground floor. Sistemnya disini pengunjung tidak perlu berbelanja terlebih dahulu untuk melakukan lucky dip, hanya dengan menunjukkan jari bertinta ungu dan redeem 1 poin PG Card sudah bisa mendapatkan voucher” Ujar Lusiana selaku Direktur Kota Kasablanka.

Beragam promosi pesta diskon jari bertinta disiapkan oleh sejumlah tenant mulai dari makanan dan minuman seperti, Pan & Co, Shake Shake in a Tub, Kintan Buffet, Baia Nonna, Kyochon, The Coffee Bean & Tea Leaf, Ban Ban Cheese Tea, Dairy Queen, Mad Milk, Shabu-Shabu Express dan masih banyak lagi.

Masih dalam memeriahkan Klingking Fun, teruntuk pemburu diskon lainnya beragam penawaran mulai dari SOGO, The Exceutive, Lois. Hardware, BLP, Urban Icon, This is April, Condotti, Keds, Aurum Lab, Guess Accsesories, Swatch, Watch Zone masih banyak lainnya.

Dengan dilaksanakan program Klingking Fun, harapannya dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan traffic pusat perbelanjaan bahkan jumlah wisatawan ke tempat wisata lainnya agar mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, ramaikan pesta demokrasi dengan menyumbangkan suara anda ke tempat pemungutan suara karena diskon besar-besaran menanti untuk diburu oleh masyarakat dengan jari tinta ungu.