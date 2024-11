Investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai total US$67 miliar antara tahun 2014 hingga 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Menurut laporan oleh AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce berjudul US Investment: A Partner in Innovation for Indonesia, investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai total US$67 miliar antara tahun 2014 hingga 2023, dengan menciptakan dampak ekonomi sebesar $130 miliar. Kehadiran perusahaan AS menjadi penting, tidak hanya untuk investasi finansial yang signifikan tetapi juga sebagai katalis inovasi di berbagai sektor.

Angka $67 miliar yang dicantumkan dalam laporan untuk investasi AS di Indonesia selama satu dekade terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi pemerintah Indonesia, karena mencakup semua sektor serta aktivitas merger dan akuisisi.