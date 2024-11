Praktis Makes Perfect, wondr by BNI Mudahkan Nasabah Lewat Peningkatan Layanan Fitur Terbaru

wondr by BNI yang diluncurkan pada 5 Juli 2024 lalu telah melakukan peningkatan pada sejumlah layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - wondr by BNI, aplikasi mobile banking dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diluncurkan pada 5 Juli 2024 lalu telah melakukan peningkatan pada sejumlah layanan. Langkah ini merupakan upaya wondr by BNI untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah di satu aplikasi dalam mencari solusi finansial yang Praktis Makes Perfect.

Peningkatan layanan fitur di wondr by BNI versi terbaru kini dapat dimanfaatkan oleh segenap nasabah BNI. Hanya dengan memperbarui aplikasi wondr by BNI, nasabah dapat menggunakan fitur Life Goals, Lifestyle, Bayar & Beli yang lebih lengkap, Deposito Valuta Asing, Express Top Up TapCash dan Transfer Valuta Asing.

SEVP Retail Digital Solutions BNI, Rian Eriana Kaslan, mengungkapkan bahwa peningkatan layanan fitur di wondr by BNI merupakan komitmen BNI untuk mendukung masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang lebih optimal. “wondr by BNI diciptakan tidak hanya untuk memudahkan transaksi harian, namun juga untuk menjawab berbagai tantangan dalam meraih tujuan finansial di masa depan. Kami berharap dengan hadirnya peningkatan layanan fitur di wondr by BNI versi terbaru akan memberikan pengalaman perbankan yang lebih Praktis sehingga dapat mendukung nasabah dalam mencapai tujuan finansial mereka secara sempurna.”

Melalui fitur Life Goals, nasabah dapat dengan mudah membuka Tabungan Berjangka BNI (Tapenas) melalui wondr by BNI. Life Goals dapat menyesuaikan tujuan tabungan nasabah, mulai dari pendidikan, liburan, pembelian gadget impian, kendaraan, hingga uang muka rumah. Fitur ini juga dilengkapi opsi perencanaan berbasis target atau anggaran bulanan, sehingga setiap nasabah dapat merancang strategi finansial yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup mereka.

Selain itu, fitur Lifestyle memberikan solusi praktis untuk kebutuhan gaya hidup modern. Nasabah yang ingin membeli tiket kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung atau sebaliknya, kini dapat membelinya secara langsung melalui wondr by BNI, tanpa perlu repot mengakses layanan lainnya. Lalu fitur Bayar & Beli, kini menawarkan pilihan pembayaran tagihan yang lebih lengkap, mulai dari pembayaran tagihan PDAM, biaya kuliah, donasi amal, angsuran BNI Finance, dan berbagai kebutuhan lainnya.

“Berbagai kemudahan yang kami hadirkan melalui pembaruan fitur ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan jumlah transaksi nasabah di wondr by BNI ke depannya. Saat ini, lebih dari 60% nasabah wondr by BNI secara rutin melakukan transaksi di platform ini,” tambah Rian Eriana Kaslan.

wondr by BNI versi terbaru juga menawarkan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan simpanan melalui fitur Deposito Valuta Asing. Tidak hanya mendukung deposito dalam mata uang Rupiah (IDR), nasabah juga dapat membuka deposito dalam Dollar Singapura (SGD) dan Dollar Amerika (USD). Sebagai bagian dari program khusus, terdapat penawaran terbatas bagi nasabah untuk membuka deposito USD melalui wondr by BNI dengan bunga kompetitif, memberikan alternatif menarik bagi nasabah yang ingin memanfaatkan peluang finansial dalam mata uang asing.

Tidak berhenti di situ, wondr by BNI versi terbaru juga menawarkan kepraktisan bertransaksi diantaranya fitur Express Top Up TapCash yang dapat membantu nasabah untuk mengisi ulang saldo TapCash lebih cepat hanya dengan 1 kali tap. Lebih lanjut, nasabah juga dapat melakukan Transfer Valuta Asing, semua fitur dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dalam setiap transaksi.

wondr by BNI selalu berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, salah satunya dengan solusi pengelolaan keuangan yang relevan. “Kami akan selalu berinovasi dalam menjawab berbagai kebutuhan nasabah dalam satu aplikasi. Kami percaya, wondr by BNI dapat menjadi teman terbaik bagi nasabah dalam meraih cita-cita finansial mereka. Segera perbarui aplikasi wondr by BNI di ponselmu dan jadiin maumu sekarang,” tutup Rian Eriana Kaslan.