One Piece Cafe Buka di Senayan Park, Pertama di Asia dan Indonesia

Penambahan One Piece mencatatkan kenaikan tingkat occupancy Senayan Park menjadi 90%.

Bisnis.com, JAKARTA - Senayan Park, pusat perbelanjaan yang berlokasi di jantung kota Jakarta, menjadi tuan rumah dari flagship pertama di Asia, One Piece Café Indonesia yang berasal dari pusat ekspansi IP (Intellectual Property) TOEI Animation yang merupakan studio animasi asal Jepang yang didirikan tahun 1948 yang hingga saat ini telah memproduksi berbagai animasi populer, dan One Piece menjadi salah satu yang terkenal di seluruh dunia.

Beroperasinya One Piece Café di Jakarta, Indonesia menjadi salah satu langkah besar dan bentuk dukungan komunitas dan penggemar One Piece yang terkenal dengan sebutan Nakama yang cukup kuat di Indonesia. One Piece dipastikan akan menghadirkan pengalaman tematik yang imersif bagi para penggemar, dengan menghidupkan dunia One Piece dengan sajian kuliner eksklusif serta atmosfer yang menggambarkan karakter dan cerita ikonik dari serial animasi yang cukup populer.

Dengan hadirnya One Piece Café ini menjadikan Senayan Park sebagai pusat entertainment yang diminati masyarakat dimana Senayan Park mampu menghadirkan konsep lifestyle center dengan hadirnya beberapa tenant signature yang ada di Senayan Park saat ini seperti, Danau Sentani, Dion, Parle, Playtopia, Cinepolis, Senayan Golf, Hyundai Motor Studio, Telaga Senayan, Samsung Experience Store, dll.

Senayan Park telah mencatatkan total occupancy sebesar 90% dari NLA seluas 32.000 m2 hingga akhir tahun 2024, yang mana tenancy mix Senayan Park didominasi oleh konsep layanan F & B dan disajikan dengan konsep desain interior menarik di dalam mal dilengkapi dengan suasana Alfresco, serta di sepanjang sisi danau yang merupakan salah satu daya tarik bagi pengunjung.

Josef Lumbantobing selaku Mall Director Senayan Park menyampaikan ,”Senayan Park antusias dan merasa bangga menjadi rumah bagi One Piece Cafe pertama di Asia dan Indonesia, dimana kehadiran One Piece Cafe akan memperkuat konsep Senayan Park sebagai lifestyle entertainment center di wilayah Jakarta Pusat dengan keunggulan selain memiliki beberapa signature tenant, lokasi dan juga keberadaan Senayan Park menjadi daya tarik bagi masyarakat modern.”

“Kami berharap dengan penambahan tenant yang pada tahun 2024 ini mengalami jumlah kenaikan 20% menjadikan Senayan Park sebagai destinasi lifestyle masyarakat dan sebagai destinasi wisata yang menampilkan aktivitas dan karakteristik yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat Jakarta dan sekitarnya.” Tutup Josef.