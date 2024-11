Panin Dai-ichi Life Serahkan Klaim Asuransi Penyakit Kritis dan Tutup Usia di Medan

Panin Dai-ichi Life kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan finansial kepada nasabahnya melalui acara penyerahan klaim di Medan.

Bisnis.com, JAKARTA - Panin Dai-ichi Life kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan finansial kepada nasabahnya melalui acara penyerahan klaim di Medan.

Fadjar Gunawan, Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life menyerahkan secara simbolis klaim kesehatan kepada nasabah sebesar Rp 1,4 miliar yang merupakan manfaat dari Smart Crisis Cover Plus, Waiver of Premium 65, dan Optima Crisis Cover Plus. Selain itu, diserahkan juga secara simbolis klaim tutup usia kepada perwakilan ahli waris dengan total manfaat sebesar Rp 3,8 miliar, yang mencakup produk Panin Premier Multilinked, Panin Premier Maxilinked, Panin Flexi Protection dan manfaat tambahan Additional Life Cover dan Additional Cover.

Acara seremonial ini dilakukan di kantor cabang Panin Dai-ichi Life Medan yang dihadiri oleh Fadjar Gunawan selaku Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life yang didampingi Iskandar Wijaya selaku Pjs. Chief Agency Officer, Andika selaku Business Development Director Panin Dai-ichi Life dan Robin, selaku Owner dari General Agency Selamat Sukses Abadi. Fadjar Gunawan mengatakan, “Solusi perlindungan bagi nasabah tidak hanya sebatas asuransi jiwa dan kesehatan, namun Panin Dai-ichi Life menyediakan beragam produk perlindungan lain yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Salah satunya adalah asuransi penyakit kritis yang memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko penyakit kritis.” Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Panin Dai-ichi Life dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi nasabahnya, baik terhadap risiko kesehatan maupun risiko meninggal dunia.

Panin Dai-ichi Life terus menunjukkan komitmen dan dedikasi perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah serta memastikan bahwa proses pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan polis.

“Kami berharap melalui momen seperti ini, semakin banyak masyarakat Indonesia yang memahami pentingnya perencanaan keuangan yang baik, salah satunya memperlengkapi diri dengan perlindungan finansial sehingga lebih siap dalam menghadapi risiko kehidupan yang tak terduga,” tutup Fadjar.

Sepanjang periode 1 Januari – 31 Oktober 2024 saja, Panin Dai-ichi Life telah membayarkan klaim dengan total nilai lebih dari Rp 788 Miliar yang meliputi klaim Kesehatan, Tutup Usia, dan Penyakit Kritis. Per 31 Oktober 2024 yang lalu, total aset konvensional Panin Dai-ichi Life tercatat sebesar Rp9 Triliun dengan tingkat solvabilitas (RBC) di level 1.204,35%, lebih besar dari ketentuan OJK yang sebesar 120%.