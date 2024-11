Eastspring Indonesia dan Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI

Eastspring Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI sebagai pilihan solusi investasi masa depan berkelanjutan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Eastspring Investments Indonesia (“Eastspring Indonesia”) sebagai Manajer Investasi penerbit Reksa Dana bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian, meluncurkan Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI sebagai pilihan solusi investasi masa depan berkelanjutan. Peluncuran produk ini dihadiri oleh Direktur Eastspring Investments Indonesia Sulystari; Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie; Head of Global Transaction Services PT Bank DBS Indonesia Dandy Pandi; Executive Director KEHATI Foundation Riki Frindos; serta Ignatius Denny Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2, Bursa Efek Indonesia.

Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bank DBS Indonesia dan Eastspring Indonesia untuk menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan masyarakat yang menitikberatkan pada Environmental, Social, and Governance (ESG) dan berkomitmen untuk fokus pada investasi yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial dan menjunjung nilai-nilai etika yang tinggi. Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi pada produk investasi yang baik untuk jangka panjang serta berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat.

Direktur Eastspring Indonesia, Sulystari mengatakan, “Eastspring Indonesia menawarkan Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI dengan denominasi mata uang Rupiah. Sebagai Reksa Dana pertama yang menggunakan indeks ESGQ45 IDX KEHATI, produk ini sesuai untuk investor yang menginginkan pendekatan ESG dalam investasinya. Ini dikarenakan instrumen investasi ini memiliki konstituen indeks berupa saham-saham perusahaan yang merupakan pemimpin dalam peringkat Environment, Social and Governance (ESG). Dengan mengimplementasikan praktik ESG ini, Eastspring Indonesia berharap dapat memberikan solusi bagi investor sekaligus menjadi bagian dalam penerapan investasi berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan komitmen para pelaku industri Reksa Dana yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus meningkatkan ragam produk investasi berbasis Indeks.”

Reksa Dana Indeks Eastspring ESGQ45 IDX KEHATI merupakan Reksa Dana Indeks yang menempatkan 80-100 persen investasinya pada instrumen investasi ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI. Selain itu, reksa dana ini dapat menempatkan maksimum 20 persen investasinya pada instrumen investasi ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, instrumen pasar uang dalam negeri dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito.

Indeks ESGQ45 IDX KEHATI terdiri dari saham-saham dengan kinerja ESG di atas rata-rata sektornya di Bursa Efek Indonesia, dengan evaluasi dan pembaruan daftar saham dilakukan pada Mei dan November setiap tahun. Dalam proses evaluasi ini, bobot saham dalam indeks dibatasi hingga maksimum 15 persen, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80 persen dan paling banyak 120 persen dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI serta melakukan pengukuran tingkat penyimpangan (tracking error) dari kinerja EASTSPRING ESGQ45 IDX KEHATI terhadap kinerja Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI yang menjadi acuan.

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Kunardy Lie mengatakan, “Sebagai bank yang memiliki visi sebagai ‘Best Bank for A Better World’ Bank DBS Indonesia sangat mendukung layanan nasabah yang memilki komitmen terhadap ESG, tidak hanya untuk segmen Manajer Investasi (MI), namun juga dari institusi keuangan lainnya termasuk perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun, bank umum, nasabah korporasi maupun nasabah ritel (individu). Kolaborasi dengan Eastspring Indonesia dan KEHATI Foundation untuk meluncurkan produk ini merupakan wujud nyata dari pilar keberlanjutan kami yang pertama, yaitu Responsible Banking.”

Sebagai bank kustodian, Bank DBS Indonesia memiliki rekam jejak selama lebih dari 18 tahun dalam memberikan layanan inti kustodian yang meliputi penyelesaian transaksi efek, penyimpanan dan penitipan maupun pemrosesan aksi korporasi. Selain itu Bank DBS Indonesia juga menyediakan layanan administrasi dana investasi (Fund Administration) yang meliputi layanan akuntansi dana investasi untuk melakukan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), layanan transaksi investor seperti subscription & redemption, dan juga memberikan layanan pemantauan kepatuhan. Sebagai penyedia layanan kustodian yang terkemuka baik di Indonesia maupun global, Bank DBS Indonesia diakui atas inovasi teknologi digitalnya dan komitmen terhadap keberlanjutan. Hal ini ditunjukkan juga dengan kemampuan Bank DBS dalam memberikan layanan kustodian untuk aset digital.