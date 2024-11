Subaru Luncurkan Produk Edisi Khusus Pada Gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week

Subaru Indonesia luncurkan produk edisi khusus yaitu Subaru Forester SPORT Edition dan Subaru BRZ Drift Edition by Garasi Drif di Gaikindo Jakarta Auto Week

Bisnis.com, JAKARTA - Subaru Indonesia (bagian dari Plaza Capital) kembali berpartisipasi di Gaikindo Jakarta Auto Week di ICE BSD City, Tangerang pada 22 November – 1 Desember 2024. Berlokasi di Hall 7, Subaru hadirkan 6 kendaraan display dengan konsep Home of Enjoyment and Peace of Mind. Dengan 2 peluncuran produk edisi khusus yaitu Subaru Forester SPORT Edition dan Subaru BRZ Drift Edition by Garasi Drift, Subaru perkuat pilar Outdoor Adventure dan Motorsport di acara ini. Hadir dengan penawaran khusus bekerjasama dengan Mandiri Utama Finance, Subaru hadir dengan program pembiayaan menarik dan inovatif.

Arie Christopher, CEO Subaru Indonesia, mengatakan, “Tahun ini, Subaru Core Tehcnology berhasil hadirkan kesenangan dan memori istimewa, dari petualangan hingga motorsport. Maka itu di GJAW 2024, kami mengusung tema HOME OF ENJOYMENT AND PEACE OF MIND. Di GJAW 2024 ini kami hadir dengan dua produk edisi khusus sesuai dengan dua pilar kuat kami, yaitu Outdoor Adventure dan Motorsport. Yang pertama adalah Subaru Forester SPORT Edition dengan warna khusus Offshore Blue Metallic, tersedia hanya 25 unit, dan juga yang kedua, terinspirasi dari project Subaru BRZIKO yang sangat ikonik, bersama dengan tim Garasi Drift kami mengembangkan konsep modifikasi street style untuk Subaru BRZ, yaitu Subaru BRZ Drift Edition by Garasi Drift yang tersedia hanya 5 unit. Dua produk edisi terbatas ini kami pastikan memperkuat konsep Enjoyment, lengkap dengan program kepemilikan kendaraan yang memberikan Peace of Mind!”.

Subaru Forester SPORT Edition hadir di GJAW 2024 untuk memenuhi kebutuhan pengendara yang mencari kendaraan SUV yang maskulin dengan sentuhan sporty. Dirancang dengan tampilan yang tegas dan fitur khusus, Forester SPORT Edition cocok bagi pecinta kegiatan outdoor yang menginginkan performa dan kenyamanan berkendara baik di medan perkotaan maupun alam bebas, namun memiliki tampilan yang sporty. Kendaraan ini mengusung fitur dan teknologi khas Subaru yang siap mendukung gaya hidup aktif, memberikan kesan sporty yang tak hanya fungsional tapi juga stylish.