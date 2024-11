Jika target satu juta kendaraan listrik roda empat pada tahun 2030 tercapai, maka diperlukan sekitar 60.000 SPKLU di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Petugas keamanan mengisi daya mobil operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/11/2024).

Project Coordinator Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (Entrev) Indonesia Eko Adji Buwono menyatakan jika target satu juta kendaraan listrik roda empat pada tahun 2030 tercapai, maka diperlukan sekitar 60.000 SPKLU di seluruh Indonesia.