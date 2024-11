Bank QNB Indonesia Mengembangkan Keterampilan Finansial Generasi Muda

PT Bank QNB Indonesia Tbk mendukung upaya pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui serangkaian inisiatif.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank"), anak usaha dari QNB Group, institusi finansial terbesar di Timur Tengah dan Afrika, mengambil langkah untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui serangkaian inisiatif.

Baru-baru ini, Bank bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia menyelenggarakan kegiatan “JA Personal Finance”, sebuah program edukasi keuangan untuk siswa usia 16 sampai 17 tahun, di SMKN 66 Jakarta dan SMK Assa’adah.

Memanfaatkan permainan-permainan interaktif, karyawan-karyawan Bank yang turut memberikan edukasi kepada para siswa berupaya untuk mentransformasikan konsep finansial yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dimengerti oleh para siswa. Pada kegiatan ini, siswa berkesempatan untuk belajar seputar perencanaan keuangan, membuat anggaran, dan dasar-dasar kewirausahaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program tahunan Bank, yaitu QNB Indonesia Goes to School. Melalui program ini, Bank berupaya untuk memberikan dampak positif kepada para siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di berbagai wilayah di Indonesia.

Dukungan Bank tidak hanya sebatas memberikan edukasi keuangan. Lebih jauh, untuk mendukung akses pendidikan yang semakin baik, Bank juga turut melakukan perbaikan terhadap infrastruktur sekolah melalui pemberian seperangkat Personal Computer (PC) kepada sekolah-sekolah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Di sisi lain, Bank juga kembali menyelenggarakan program tahunan, Management Development Programme, sebuah program rekrutmen yang menawarkan mentorship dan pengalaman training selama dua tahun bagi profesional muda untuk dapat menempati posisi leadership di masa depan.

Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya membantu Bank dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan di tengah masyarakat, khususnya para pelajar, namun juga turut memberdayakan karyawan yang secara langsung membantu para siswa belajar mengenai perencanaan keuangan dasar dan berlatih membuat keputusan keuangan yang baik.

“Di Bank QNB Indonesia, komitmen kami lebih dari sekedar menawarkan layanan perbankan,” ujar Nick Groene, Act. President Director of PT Bank QNB Indonesia Tbk. “Memberdayakan komunitas lokal menjadi salah satu hal penting dalam visi kami untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami percaya, hal ini akan menjadi fondasi dalam mencapai kesuksesan, tidak hanya untuk Bank tetapi juga untuk masyarakat yang kami layani.”

“Tahun ini, kami melihat peningkatan jumlah peserta Management Development Programme, salah satu program yang sangat kompetitif bagi para profesional muda untuk bersiap menjadi pemimpin masa depan. Dengan proses seleksi yang sangat ketat, bank hanya menerima sejumlah kandidat yang menunjukkan keterampilan dan komitmen yang kami cari dari seorang pemimpin masa depan,” tambah Nick.

Atas upaya-upayanya, Bank QNB Indonesia mendapatkan pengakuan dari lembaga prestisius HR Asia Award dan dinobatkan sebagai “The Best Companies to Work for in Asia 2024” dan “Most Caring Company 2024” pada tahun ini.