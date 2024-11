Diramaikan oleh Guest Star Internasional, wondrful Indonesia Comic Con 2024 Berikan Pengalaman Pop Culture Terbaik

BNI melalui aplikasi mobile banking, wondr by BNI bersama Indonesia Comic Con telah sukses menyelenggarakan wondrful Indonesia Comic Con 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, melalui aplikasi mobile banking, wondr by BNI bersama Indonesia Comic Con telah sukses menyelenggarakan wondrful Indonesia Comic Con 2024. Acara yang diselenggarakan selama 2 hari, mulai dari 9 hingga 10 November berhasil menyatukan ribuan penggemar pop culture, cosplayer, dan komunitas kreatif dari lokal dan mancanegara di Jakarta Convention Center. Selain dihadiri cosplayer dan penggemar anime, acara ini juga menampilkan bintang internasional seperti aktris Hollywood Cobie Smulders serta cosplayer ternama Taryn dan Shunsuke yang berinteraksi langsung dengan para penggemar Indonesia.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan menjelaskan bahwa dalam rangka menghadirkan kemudahan finansial bagi generasi muda, BNI melalui wondr by BNI terus meneguhkan komitmennya dalam memberikan layanan perbankan untuk masa depan yang lebih baik. “Kami melihat respon yang sangat positif dari komunitas pop culture di Indonesia. wondr by BNI berkomitmen mendukung kreativitas generasi muda dan industri kreatif tanah air melalui platform yang andal, baik sebagai alat transaksi maupun sebagai ruang kolaborasi. Selain dapat menikmati pengalaman hiburan yang menarik, pengunjung juga mendapatkan berbagai keuntungan dan cashback eksklusif melalui wondr by BNI yang kami siapkan khusus untuk meningkatkan pengalaman seluruh pengunjung di acara ini,” ujar Rian Eriana Kaslan.

Selama wondrful Indonesia Comic Con 2024 berlangsung, wondr by BNI menghadirkan beragam promo eksklusif bagi pengunjung yang melakukan transaksi menggunakan aplikasi wondr by BNI. Mulai dari cashback hingga Rp790 ribu untuk berbagai kebutuhan di lokasi acara, hingga harga tiket spesial mulai dari Rp78 ribu.

Pada kesempatan ini, wondr by BNI juga berkolaborasi dengan perusahaan animasi lokal, untuk meluncurkan video berkonsep anime pada mini talkshow bertajuk Crafting Engaging Animation yang merupakan rangkaian dari acara wondrful Indonesia Comic Con 2024. Video berkonsep anime ini dapat disaksikan melalui akun YouTube resmi milik BNI atau diakses melalui tautan Jadiin Maumu dengan wondr by BNI.