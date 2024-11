Kolaborasi FIFGROUP dan Maucash dalam Transformasi Finansial di IMOS 2024

Maucash mendukung peran penting FIFGROUP dalam memperkenalkan produk-produk finansial digital yang dapat membantu masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - FIFGROUP sebagai salah satu platform layanan keuangan digital terdepan di Indonesia, dengan bangga kembali berpartisipasi dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 yang bertempat di ICE BSD pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2024. Dalam acara besar ini, Maucash juga hadir mendukung FIFGROUP sebagai sponsor platinum yang mengusung tema "Leap to the Beyond," yang sejalan dengan komitmen kami untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi keuangan digital yang mudah diakses dan inklusif.

Dalam acara ini, Maucash mendukung peran penting FIFGROUP dalam memperkenalkan produk-produk finansial digital yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara cepat, aman, dan nyaman, mulai dari pinjaman tunai hingga pembiayaan multi-produk. FIFGROUP berupaya mempermudah akses keuangan bagi konsumen di seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada sektor otomotif yang menjadi sorotan utama IMOS 2024.

Kehadiran Maucash dalam acara ini mencerminkan sinergi kuat antara berbagai unit bisnis FIFGROUP, termasuk FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, FINATRA, dan AMITRA, yang bersama-sama berkontribusi dalam memberikan solusi finansial holistik bagi para pengunjung IMOS. "Kami yakin, dengan berkolaborasi di bawah naungan FIFGROUP dalam IMOS 2024 akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam memfasilitasi pembiayaan otomotif dan kebutuhan rumah tangga masyarakat, hingga pembiayaan produktif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan oleh Maucash melalui dua produk unggulannya Working Capital dan Invoice Financing.", kata Indra Suryawan selaku Direktur Marketing Maucash.

Selama IMOS 2024, booth FIFGROUP di Hall 9 dan 10 akan menjadi tempat bagi pengunjung untuk mengenal lebih dalam berbagai produk keuangan digital yang kami tawarkan, serta mendapatkan informasi mengenai cara kami dapat membantu masyarakat dalam mencapai tujuan finansial mereka. Melalui platform kami, pengunjung dapat dengan mudah melakukan simulasi pembiayaan, mengajukan pinjaman tunai, hingga mengeksplorasi berbagai opsi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebagai bagian dari semangat transformasi dan digitalisasi yang diusung oleh FIFGROUP, Maucash siap memperkenalkan fitur-fitur terbaru yang memudahkan akses keuangan bagi masyarakat, termasuk integrasi teknologi yang memungkinkan pengajuan pinjaman dilakukan dalam hitungan menit melalui aplikasi kami. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk terus menghadirkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi di era digital.