Perjalanan Menuju Ulang Tahun ke 40th, VIVERE Group Mengadakan Fun Walk Exellent Steps

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki bulan Desember, VIVERE Group akan segera merayakan hari jadinya yang ke-40 di tanggal 7 Desember 2024. Mengambil momen yang membahagiakan ini, VIVERE Group ingin mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh pemangku kepentingan dengan mengadakan beberapa kegiatan rangkaian menuju 40 tahun, salah satunya Fun Walk yang akan diadakan pada 3 November 2024.

Mengambil tema “EXCELLENT STEPS, Together, We Take the Next Step” yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan di antara seluruh shakeholder VIVERE Group. Acara ini berpusat di Plaza Timur Senayan dengan melibatkan sekitar 3,000 peserta yang terdiri dari karyawan beserta keluarga, klien dan mitra usaha VIVERE Group.

“VIVERE Group menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi dan berkumpul dengan seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan serta mendukung VIVERE Group selama empat dekade, mulai dari karyawan di pabrik maupun showroom, klien maupun mitra usaha yang hadir beberapa kota di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Kami berharap acara ini dapat menjadi sarana membangun sinergi yang lebih baik dan mengoptimalkan kerjasama yang lebih erat.” ujar William Simiadi, Managing Director VIVERE Group.

Acara ini tidak hanya menawarkan kegiatan jalan santai, kami juga menyediakan healthy zone, di mana peserta dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, guna mendukung upaya menjaga kebugaran. Bagi peserta yang membawa anak-anak, kami telah menyiapkan inflatables balloon, termasuk wahana big baller, hot air balloon, dan 5 in 1 sport games, yang dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Spot games carnival juga kami hadirkan dengan menawarkan berbagai permainan menarik, seperti lempar gelang, shoot target, dan lempar bola, yang akan menambah keseruan acara ini.