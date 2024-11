Bank Mandiri Menggelar Jakarta Coffee Week 2024

Jacoweek 2024 menampilkan lebih dari 168 jenama terkait dengan kopi dan teh, baik lokal maupun internasional

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri menggelar Jakarta Coffee Week (Jacoweek) untuk tahun ke-9 dengan mengusung tema Celebration pada 1-3 November 2024 untuk menggairahkan industri kopi Indonesia agar semakin mendunia. Dalam event tahunan ini, Bank Mandiri juga menyajikan diskon 50% serta Flash Sale Rp1 khusus untuk nasabah Bank Mandiri.

Jacoweek 2024 menampilkan lebih dari 168 jenama terkait dengan kopi dan teh, baik lokal maupun internasional, termasuk pemenang penghargaan, ahli kopi, produsen, dan distributor mesin kopi dan teh, serta petani kopi dari seluruh Indonesia.

Jacoweek 2024 membuka lima kategori kompetisi yang menarik dan menantang, yaitu Tarung Tiga, Nordic Roasting Challenge, Iron Tongue, Indonesia Coffee in Good Spirits Championship, dan Jacoweek Cup of The Year.