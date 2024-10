The Bangun Bangsa Conference 2024 Mengangkat Solidarity in Action: Accelerating Decarbonization Across Asia-Pacific

Konferensi ini menghadirkan berbagai narasumber dari pemeritah, pembuat kebijakan, pelaku industri, lembaga kebijakan publik, hingga UMKM

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai payung keberlanjutan Bentoel Group, Bangun Bangsa berkolaborasi dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dalam penyelenggaraan The Bangun Bangsa Conference 2024 yang membawa tema Solidarity in Action: Accelerating Decarbonization Across Asia-Pacific.

Konferensi ini menghadirkan berbagai narasumber dari pemeritah, pembuat kebijakan, pelaku industri, lembaga kebijakan publik, hingga UMKM, untuk menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya mempercepat pencapaian net zero emissions di seluruh Asia Pasifik.