Kolaborasi Blibli dan On Ajak Komunitas Pecinta Lari Terapkan Healthy Lifestyle dan Peduli Lingkungan

PT Global Digital Niaga Tbk. menggandeng merek sportswears kenamaan asal Swis, On, dalam menggelar 5K run bertajuk ‘Donate The Miles’.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan, PT Global Digital Niaga Tbk (‘Blibli’; ‘Perseroan’; kode saham BEI: ‘BELI’) menggandeng merek sportswears kenamaan asal Swis, On, dalam menggelar 5K run bertajuk ‘Donate The Miles’. Berlangsung pada 19 Oktober 2024 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, gelaran ini diharapkan selain dapat mengajak masyarakat luas untuk hidup lebih sehat, juga mendorong komunitas dan para penggemar olahraga lari untuk lebih peduli terhadap isu pemanasan global, juga sebagai simbol kebersamaan dan aksi iklim dalam mencapai target pengurangan emisi karbon yang sejalan dengan Tujuan No.13 Sustainable Development Goals. Oleh karenanya, acara ini juga turut menghadirkan serangkaian informasi interaktif sekaligus panduan solusi inovatif yang memperkuat kontribusi gaya hidup aktif dalam upaya peduli lingkungan.

Elsa Maria Pattie, Head of Sport Category Blibli mengatakan, “Sebagai perusahaan e-commerce pertama di Indonesia yang meluncurkan program berkelanjutan,[1] Blibli sangat terbuka dalam melakukan kolaborasi hijau dengan berbagai pihak lintas sektor. Kami pun senang dapat bekerja sama dengan On dalam menggelar ‘Donate The Miles’, yang diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam mendukung kelestarian lingkungan.”

Senada dengan pernyataan di atas, Denny Prasetyo, Chief Operation Officer Sosco menambahkan, “On dan Blibli memiliki kesamaan visi untuk terus mendorong praktik-praktik yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, kami optimis dapat memimpin langkah menuju masa depan yang lebih hijau dan seimbang bagi generasi mendatang.”



Ini claim according to who? Validasinya dipastikan yah