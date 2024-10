International Test Center Gelar ITC Leadership Conclave 2024

International Test Center (ITC) dengan bangga menggelar ITC Leadership Conclave 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - International Test Center (ITC) dengan bangga menggelar ITC Leadership Conclave 2024, sebuah acara tahunan yang mempertemukan para pemimpin dari sektor pendidikan, korporasi, dan pemerintahan untuk berdiskusi dan berbagi strategi menghadapi tantangan kepemimpinan di era ketidakpastian. Acara ini bertempat di Artotel Gelora Senayan pada 17 Oktober 2024, dan dihadiri oleh para pemimpin, praktisi, serta pakar dari berbagai bidang.

Dengan tema besar “Adaptable Leadership: Building New Stories, Navigating New Dynamics and Challenges,” ITC Leadership Conclave 2024 mengangkat isu-isu terkini mengenai kepemimpinan di tengah perubahan yang cepat dalam dunia kerja, teknologi, dan dinamika global. Para peserta akan diberikan wawasan tentang bagaimana para pemimpin dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang tidak menentu serta memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan organisasi.