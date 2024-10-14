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Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Naik

Tim perumus harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga TBS umur 10-20 tahun periode 11-17 Oktober 2024 di provinsi itu naik Rp62 per kilogram.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Senin, 14 Oktober 2024 | 09:30
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Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Naik
3 Foto
Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Naik
3 Foto
Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Naik
3 Foto
Tim perumus harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga TBS umur 10-20 tahun periode 11-17 Oktober 2024 di provinsi itu naik Rp62 per kilogram.
Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Naik
Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Naik
Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Tim perumus harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga TBS umur 10-20 tahun periode 11-17 Oktober 2024 di provinsi itu naik Rp62 per kilogram dibanding minggu sebelumnya atau menjadi Rp3.283 per kilogram.

Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam
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